Neuer ukrainischer Präsident besucht Front

Schtschastja. Der neue ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij hat knapp eine Woche nach seinem Amtsantritt erstmals einen Besuch an der Front in der Ukraine gemacht. »Die Bedingungen für die Militärs, die die Ukraine verteidigen, müssen normal sein«, sagte der 41jährige einer in Kiew veröffentlichten Mitteilung seines Präsidialamtes zufolge. Er hatte nach seiner Wahl mehrfach angekündigt, den Krieg im Donbass so schnell wie möglich beenden zu wollen. (dpa/jW)