Mittelständler vertrauen China mehr als USA

Frankfurt/Main. Mittelständische Unternehmen schätzen China aktuell als Handelspartner verlässlicher ein als die USA oder Großbritannien. Das geht aus einer Umfrage des Marktforschungsinstituts Forsa im Auftrag der Commerzbank hervor, die am Montag in Frankfurt vorgestellt wurde. Fast zwei Drittel der 2.000 befragten Führungskräfte befürchten auf Grund der Unberechenbarkeit von US-Präsident Donald Trump in den nächsten zwei Jahren geringere Planungssicherheit, 61 Prozent rechnen mit einer Konjunktureintrübung. »Die Planungssicherheit nimmt signifikant ab«, sagte Holger Bingmann, Präsident des Bundesverbandes Großhandel, Außenhandel, Dienstleistungen (BGA). (dpa/jW)