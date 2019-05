US-Gericht stoppt Trumps Mauerbau

Washington. Ein US-Gericht hat die Pläne von Präsident Donald Trump zur Finanzierung des Mauerbaus an der Grenze zu Mexiko vorerst gestoppt. Der Bundesrichter Haywood Gil­liam erließ am Freitag (Ortszeit) eine einstweilige Verfügung, die es der Regierung untersagt, mit Geldern des Verteidigungsministeriums eine Grenzanlage in Yuma und El Paso in den Bundesstaaten Arizona und Texas zu bauen. Trump hatte im Februar den Notstand ausgerufen, um am Kongress vorbei mehrere Milliarden Dollar für das Projekt freigeben zu können. (AFP/jW)