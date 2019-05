Iren stimmen für freieres Scheidungsrecht

Dublin. Die Iren haben bei einem Referendum mit großer Mehrheit für ein liberaleres Scheidungsrecht gestimmt. Bisher müssen Eheleute in dem EU-Land vier Jahre getrennt leben, bevor sie sich scheiden lassen können. Bis 1995 waren Scheidungen sogar verboten. Bei dem Referendum stimmten nun rund 82 Prozent für eine Verfassungsänderung, wie die Behörden am Sonntag mitteilten. Die irische Regierung will nun ein Gesetz auf den Weg bringen, das eine Scheidung schon nach zwei Trennungsjahren ermöglicht. Das Referendum hatte am Freitag parallel zur Europawahl stattgefunden. (AFP/jW)