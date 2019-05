Ganz privat mit Jens Spahn

Paul Zinken, Annette Riedl/dpa »Der Datenschutz ist nicht löchrig«: Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hat eine andere Wahrnehmung als seine Kritiker

Nach den Plänen der Bundesregierung soll von 2021 an für jeden Versicherten eine sogenannte elektronische Patientenakte zur Verfügung stehen. Allerdings wird diese nach einem Bericht der Süddeutschen Zeitung (SZ) vom Dienstag einen gravierende Malus haben. Anders als ursprünglich geplant, werden Nutzer zunächst keinen Einfluss darauf haben, welche persönlichen Informationen sie Ärzten, Apothekern oder Therapeuten zugänglich machen wollen. Der Grund dafür ist offenbar der immense Zeitdruck, mit dem Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) das schon vor 15 Jahren angestoßene Projekt vorantreibt. Weil er dieses unbedingt noch vor Ablauf der Legislaturperiode durchziehen möchte, müssen datenschutzrechtliche Sorgfaltspflichten hintenanstehen.

Wozu kann das führen? Beispielsweise erhielte künftig ein Physiotherapeut nicht nur Einblick in die Befunde des Orthopäden einer Patientin, sondern auch Kenntnis davon, dass diese einen Schwangerschaftsabbruch hinter sich hat. Oder wollte ein Apotheker nur eine passende Schmerzsalbe empfehlen, wüsste er automatisch Bescheid, dass der Kunde an Depressionen leidet. Mit der eigenen Privatsphäre und informationellen Selbstbestimmung wäre es unter diesen Bedingungen nicht mehr weit her. Dabei war immer die Vorgabe, dass man als Patient individuell und je nach Bedarf und Nutzen auswählen kann, wer auf welche Daten zugreifen darf und wer nicht.

Daraus wird nun nichts, zumindest vorerst. Eine »differenzierte Rechtevergabe« solle erst »in Folgestufen umgesetzt werden«, erklärte die Gesellschaft für Telematikanwendungen der Gesundheitskarte (Gematik), die für die Entwicklung der Akte verantwortlich ist, gegenüber der SZ. Nach Informationen der Zeitung verwiesen Gematik-Vertreter gegenüber mehreren Bundestagsabgeordneten auf die kurze Frist, die Spahn ihnen gesetzt hatte. Deshalb werde man so verfahren, die Patientenakte Anfang 2021 erst einmal mit technischen Abstrichen einzuführen und dann die Rechte für Patienten nachzuliefern. Wann genau dies so weit sein wird, hätten die Gesellschafter zu entscheiden.

51 Prozent der Anteile der Gematik hält seit einer Woche das Bundesgesundheitsministeriums – mit dem Ziel, mehr Durchgriff auf die Entwicklungsprozesse zu bekommen. Der Rest verteilt sich jeweils hälftig auf den Spitzenverband der ­gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) sowie die Verbände der »Leistungserbringer« (Ärzte, Apotheker etc.). Die Einrichtung der elektronischen Patientenakte soll auf freiwilliger Basis erfolgen. Wer sie nutzen, aber trotzdem vermeiden will, dass etwa der Zahnarzt die Diagnosen vom Urologen mitlesen kann, hat zwei Möglichkeiten: Entweder er ­verbietet dem Urologen, seine Befunde in die Akte einzustellen, oder untersagt dem Dentisten, die Akte einzusehen.