»Wir wollten für Kunst begeistern«

Christian-Ditsch.de Arno Mohr (1910–2001), »Junges Paar vor dem Denkmal ›Mutter Heimat‹ am sowjetischen Ehrenmal im Treptower Park«. Entstanden 1974, erschienen in einer ­Auflage von 150 Exemplaren in der JW-Mappe »Internationale Grafik zum 30. Jahrestag der Befreiung vom Hitlerfaschismus«, 1975 (Farblithographie von zwei Steinen, Darstellung: 39 × 28 cm, Blatt: 47 × 35 cm)

Sie sind 1959 in die Redaktion der Tageszeitung Junge Welt, in der DDR Zentralorgan der Freien Deutschen Jugend, FDJ, eingetreten. Für Sie als Arbeiterkind war eine Karriere als Journalist nicht unbedingt vorgezeichnet. Wie kam es dazu, dass Sie diesen Weg eingeschlagen haben?

Meine Mutter wollte unbedingt, dass ich ein Handwerk erlerne. Sie berief sich dabei immer auf meinen Vater, der 1944 als Offizier der faschistischen Wehrmacht bei Kämpfen in Finnland erschossen worden war. Wir lebten damals im Bezirk Köpenick, also im Osten Berlins. Im Sommer 1948 habe ich als 14jähriger eine Ausbildung zum Schuhmacher in Westberlin begonnen. Dort mehr ausgenutzt als ausgebildet, wurde der Lehrvertrag durch meine Mutter gelöst.

Vom Westen hatte ich die Nase voll und war im Osten leicht zu überzeugen, Mitglied der FDJ zu werden. Und ich wurde nun Bote in einem volkseigenen Handelskontor. Statt täglich acht Stunden Knie an Knie mit dem Meister zu sitzen, hatte ich jetzt in ganz Ostberlin Filialen meiner neuen Firma abzuklappern. Im Sommer 1949 begann ich eine Lehre zum Gas-Wasser-Installateur in Köpenick. Das hat mir sehr gefallen, es hätte ein Beruf fürs ganze Leben sein können.

War Ihre Mutter politisch aktiv?

Sie kam aus der SAJ, der Sozialistischen Arbeiterjugend, einem Verband im Umkreis der sozialdemokratischen Parteien in der Weimarer Republik. Sie war eine parteilose Sozialistin, orientierte sich an Werten wie Ehrlichkeit und Gerechtigkeit. Als ich Ende 1950 als 16jähriger Lehrling zum Betriebsrat gewählt wurde, war sie allerdings entsetzt. Erst recht, als ich unter Anleitung unseres Gewerkschaftsinstrukteurs einen Streik für einen neuen Tarifvertrag organisieren musste.

Und gleichzeitig blieben Sie in der FDJ aktiv?

Noch während meiner Lehrzeit wurde ich Leiter der FDJ-Wohngruppe »Rosa Luxemburg« mit 40 bis 50 Mitgliedern aus der Köpenicker Altstadt, vor allem Leute aus den Handwerksbetrieben und Verkäuferinnen. Das war ein Ehrenamt. Nach meiner Gesellenprüfung im Frühjahr 1953 wurde ich hauptamtlicher FDJ-Funktionär. Ein achtwöchiger Lehrgang an der Pädagogischen Hochschule in Potsdam machte mich fit für die damals neue Funktion eines FDJ-Berufsschulaktivleiters, so etwas wie ein Pionierleiter für junge Erwachsene.

Nach dem Studium an der Jugendhochschule »Wilhelm Pieck« war ich ab Herbst 1954 dann zwei Jahre lang FDJ-Sekretär im Berliner Transformatorenwerk »Karl Liebknecht«. In dieser Zeit lernte ich auch Doris, meine spätere Frau, kennen. Anschließend lebten wir zwei Jahre in Prieros bei Berlin. Ich war Lehrer an der Bezirksjugendschule, dort wurden FDJ-Funktionäre ausgebildet.

Es gab viele Streitereien, an denen ich nicht ganz unschuldig war. »Bewährung in der Produktion« hieß damals eine beliebte Erziehungsmethode, ein freundlich umschriebener Rausschmiss. Da habe ich mir gesagt: Wenn du dich bewähren sollst, dann such dir eine Arbeit, die schwer und dreckig ist, und zeige denen, dass du dich nicht scheust. Ich fand sie im Kabelwerk Oberspree und wurde dort Mitglied der Jugendbrigade »7. Oktober«. Das hieß, Arbeit in drei Schichten und zu Feierabend immer völlig mit Teer bekleckert zu sein. Die Maschine, an der wir eingesetzt waren, war 50 Meter lang und wurde jeweils von vier Leuten bedient. Sie machte einen Höllenlärm, man konnte sich nur mittels Klingelzeichen verständigen.

In dieser Zeit wurde viel über sozialistischen Wettbewerb debattiert und ein neuer Arbeitsstil propagiert.

Genau. Im Januar 1959 wurde in der DDR eine große Bewegung ausgelöst: Die Brigade »Nikolai Mamai«, das waren Bitterfelder Aluminiumwerker, rief alle Arbeitskollektive des Landes dazu auf, um den Titel »Brigade der sozialistischen Arbeit« zu wetteifern, was hieß: diszipliniert arbeiten, sich im Wettbewerb Mühe geben, ein moralisches Leben führen, lernen, sich fachlich und intellektuell weiterbilden ... Ein markanter Einschnitt in der DDR-Geschichte.

Die Junge Welt, die damals schon eine Auflage von 500.000 Exemplaren hatte, schrieb täglich darüber. Auf der Titelseite gab es einen Appell an die Leser: »Mein Kompass zeigt auf 60«. In einzelne Felder konnte man eintragen, was man sich bis zum nächsten Jahr vornehmen wollte und den Kompass dann an die Redaktion schicken. Meine Brigade gab an, um den Titel »Kollektiv der sozialistischen Arbeit« zu kämpfen und darüber ein Tagebuch zu führen. Wir legten einen Klemmhefter an, mit Grußworten vom Werksdirektor und vom Parteisekretär. Unser Meister hat auf die für ihn gedachte Seite gekrakelt: »Arbeitet lieber!« Es kam dann jemand von der JW in unseren Betrieb, der fand vor allem an diesem Eintrag Gefallen. Schließlich gehe es darum, das wahre Leben zu beschreiben, Konflikte, die auftauchen, und wie sie gelöst werden. Das haben wir dann aufgegriffen und alles notiert, was bei uns vorgefallen ist.

Wurde in der Zeitung über Ihre Brigade berichtet?

Derselbe JW-Redakteur hat sich unser durch seine Ratschläge inzwischen sehr lebendig und problemreich gewordenes Tagebuch später einmal durchgelesen und darüber einen Artikel geschrieben. Das machte Furore. Es interessierten sich nun auch andere Zeitungen und der Rundfunk für den Wettbewerb zwischen den Brigaden in unserem Betrieb. Manche zitierten dann auch aus unserem Tagebuch, etwa Auseinandersetzungen um die Ausnutzung der Arbeitszeit oder den Streit mit einem, der mit seinen Einkäufen im Westen prahlte, auch mehrfach meinen Bericht über die erste sozialistische Hochzeit. Da wurde nicht im Standesamt, sondern in Anwesenheit der halben Abteilung im Klubhaus des Betriebes geheiratet. Das alles fiel genau in die Zeit der Vorbereitung der Bitterfelder Konferenz zur sozialistischen Kunst- und Kulturpolitik. Die leitete den »Bitterfelder Weg« ein, bekannt mit der Parole »Greif zur Feder, Kumpel«. An die Schriftsteller wurde appelliert, das Leben der arbeitenden Menschen zu studieren und zu beschreiben.

Zur Konferenz waren dann nicht nur Autoren und Verleger eingeladen, sondern auch Arbeiter. Ich war einer von ihnen und fuhr in einem Bus mit der Elite der Berliner Schriftsteller, unter ihnen Anna ­Seghers und Arnold Zweig, nach Bitterfeld. Auf der Rückfahrt habe ich mit dem Schriftsteller Jan Koplowitz gesprochen. Der war die auffälligste Figur und erinnerte äußerlich stark an Gerhart Hauptmann. Er hatte im Exil zusammen mit Egon Erwin Kisch Kabarett in Prag gemacht. Ich habe ihn gefragt, ob er nicht bei uns Brigademitglied werden möchte, und er sagte zu. Koplowitz kam regelmäßig in den Betrieb und hat auch mein Brigadetagebuch gelesen. Er fand fast alles scheiße, auch, was anderen gefallen hat – die Anfänge zu lang, der Stil zu gewunden … Meine Artikel hat er förmlich zerrupft. Aber ich bekam wertvolle Hinweise und Anregungen von ihm, und so wurden meine Texte spannender und wirksamer. Es gab einen DDR-weiten Wettbewerb um das interessanteste Brigadetagebuch, in dem wir mit unserem Republiksieger wurden.

Zur selben Zeit wurden Genossinnen und Genossen aus Redaktionen zu Arbeitseinsätzen in die Produktion geschickt. Sie sollten den Kontakt zu den Betrieben nicht verlieren, und so fanden nach und nach zwölf bis 15 Redakteure der Gewerkschaftszeitung Tribüne den Weg zu uns. Ich bekam über diesen Kontakt ein Angebot, bei der Tribüne anzufangen, aber als ehemaliger FDJ-Funktionär, der ich ja war, hatte die Junge Welt das Zugriffsrecht auf mich. Joachim Herrmann, später Chef aller Medien der DDR, war damals JW-Chefredakteur, machte es geltend – und setzte sich durch.

Haben Sie ein Volontariat bei der Jungen Welt absolviert?

Nein, ich war gleich redaktioneller Mitarbeiter. Durch Erfahrungen auf Gebieten, die zu den Hauptthemen der JW gehörten, und dann noch durch Koplowitz fit gemacht, hatte ich einen guten Start bei der Zeitung. Selbst dem ein oder anderen frisch von der Uni kommenden Diplomjournalisten konnte ich helfen, mehr aus seinen Artikeln rauszuholen. So wurde ich Sektorenleiter, Abteilungsleiter und schließlich 1965 stellvertretender Chefredakteur.

Bleibende Verdienste erwarben Sie sich mit der legendären JW-Grafik­edition, die Sie konzipiert haben. Ab 1971 begann die Zeitung damit, einmal im Monat in einer Wochenendausgabe ein Werk zu reproduzieren und zu erläutern. Wie kam die Idee dazu zustande?

Der Axel-Springer-Verlag in Westberlin, dessen Hauptgebäude sich seinerzeit in unmittelbarer Nähe der JW-Redaktion auf der anderen Seite der Mauer befand, machte eine PR-Aktion mit Oskar Kokoschka, einem weltberühmten Künstler. Der bezog in der obersten Etage des Hochhauses nahe der Kochstraße ein Atelier und malte dort ein Panorama mit Blick auf den Osten. Der Fernsehturm in der Hauptstadt stand noch nicht, und das Zentrum war noch immer vom Krieg gezeichnet. Trümmer überall. Das wurde propagandistisch ausgeschlachtet, und Bild setzte Kokoschka und dessen neues Werk regelrecht in Szene. Es gab sogar eine Farbbeilage, die ihn bei der Arbeit zeigte und die Entstehung des Gemäldes dokumentierte.

Die Botschaft war vermutlich auch: Das ist das Zentrum Berlins, und eigentlich gehört das uns.

Keine Frage. Klar war jedenfalls, dass wir dem als Redaktion etwas entgegenhalten wollten. So entstand die Idee, einen Maler zu finden, der bereit war, ein Thema umzusetzen, für das sich die Leserinnen und Leser der Zeitung in einer Abstimmung entschieden haben – und einverstanden, sich bei der Arbeit über die Schulter gucken zu lassen. Ja, so war das gedacht. Aber es ging dann thematisch in eine andere Richtung. Die Wahl fiel schließlich auf Dieter Teuber (1936–1974, jW), der sich dem Sujet »FDJ-Singeklub« widmen und dabei Anregungen des Publikums aufgreifen sollte. Die Singeklubs standen in der Hootenanny-Folktradition in den USA und waren sehr populär. Am Ende entstand ein zwei mal drei Meter großes Ölgemälde. Es stellte sich dann heraus, dass sich das Bild in der Zeitung nicht reproduzieren ließ, da ja keine anderen Farben als Schwarz, Rot und Weiß zur Verfügung standen. Also wurde das großformatige Gemälde als Farbpostkarte reproduziert und einer Ausgabe beigelegt. Das war umständlich …

… und vermutlich auch kostspielig.

Durchaus. So kam in diesem Zusammenhang der Gedanke auf, dass eine Druckgrafik im Zeitungsformat als Künstlerauftrag viel passender gewesen wäre; die hätten wir eins zu eins abbilden können. Obwohl ich wenig Ahnung von der Sache hatte, brachte es mich als inzwischen in Kampagnen erfahrenen Journalisten auf den Gedanken, über eine Folge solcher Grafiken mit den Lesern weiter im Gespräch über Kunst zu bleiben. Ideen für Themen hatte ich reichlich, alles andere musste erst gelernt werden. Das fing schon damit an, dass einzelne Künstler sauer reagierten, nur weil ich in Briefen an sie Grafik mit »f« statt mit »ph« geschrieben habe; »Graphik« als wahre Kunst in Abgrenzung zur »Gebrauchsgrafik«. Albern eigentlich.

Als Honorar zahlten wir 1.000 Mark pro Auftrag, eine stattliche Summe. Unvorbereitet traf mich allerdings die Nachfrage eines Künstlers nach der Höhe der vorgesehenen Auflage seiner Arbeit für die Zeitung. Auflage? Die Möglichkeit, unseren Lesern originale Kunstwerke zu erschwinglichen Preisen zum Kauf anzubieten, hatten wir erst einmal gar nicht ins Auge gefasst.

Von welchen inhaltlichen Kriterien ließen Sie sich bei der Auswahl der Arbeiten leiten?

Die Idee war, Grafik im Format einer Zeitungsseite entstehen zu lassen – zu Themen, die die Zeitung betreffen, also in den Ressorts Politik, Wirtschaft, Kultur behandelt werden, und auf eine Art, die Jugendliche anspricht. Die Sujets sollten auf möglichst realistische Art dargestellt werden. An erster Stelle stand jedoch immer die Qualität.

Bei der Auswahl der Künstler ließen wir uns von zwei Kriterien leiten. Zum einen ging es darum, junge Künstler zu fördern und bekannt zu machen, zum anderen darum, die künstlerische Elite der DDR zu gewinnen. Das ist auch gelungen, es waren im Grunde alle Großen dabei: Fritz Cremer, Bernhard Heisig, Werner Tübke, Wolfgang Mattheuer, Heidrun Hegewald, Willi Sitte, Ronald Paris und viele andere.

Mit der Zeit ergaben sich Kontakte zu Kunstschulen, die Empfehlungen aussprachen. Über das Ministerium für Kultur wurde eine Verbindung zum Kulturfonds der DDR hergestellt, der zu großen Teilen die Honorare der Künstler übernahm. Wir bekamen keinerlei Auflagen, im Gegenteil: Man schätzte uns als einen Partner, dessen Anliegen war, mit Künstlern Gespräche über die realistische Darstellung unserer Gegenwart zu führen. So waren wir völlig autonom.

War die Demokratisierung des Kunstbesitzes auch ein leitender Gedanke bei der Edition?

Das kann man so sehen. Wenn eine Zeitung nebenbei Kunsthandel betreibt, geht es ja nicht um Geld. Wir wollten junge Leute für Kunst begeistern und demonstrieren, dass sie erschwinglich sein kann. Auch die großen Meister. Eine Originalgrafik für 20 oder 25 Mark war wirklich nicht teuer.

Nachdem die ersten Grafiken einzeln erschienen sind, haben sich mehrere Klubs gemeldet und ihr Interesse an den jeweils folgenden bekundet. Da ist uns aufgegangen, dass wir hier eine Möglichkeit hatten, Klubhäuser, Schulen und auch Museen mit einer ganzen Serie anspruchsvoller Kunst komplett auszustatten. So ist dann die Idee entstanden, statt einzelne Grafiken in Auftrag zu geben, ganze Mappen und auch Kalender zusammenzustellen. Die blieben ebenfalls erschwinglich: Der Grafik­kalender »25 Jahre DDR« mit 13 Blättern kostete 1974 gerade einmal 250 Mark – heute ist er ein kaum bezahlbares Sammlerobjekt. Insgesamt erschienen bis 1985 173 Arbeiten von 131 Künstlern.

Das Echo war insgesamt mehr als positiv: Der Verband Bildender Künstler der DDR veranstaltete mit der Intergrafik alle drei Jahre eine international gut bestückte, hoch angesehene Ausstellung druckgrafischer Werke. Die hatte jeweils auch eine Abteilung mit herausragenden Arbeiten der vergangenen Triennale. Dieser Bereich war bei der Intergrafik 1974 ausschließlich mit Grafikeditionen der Jungen Welt bestückt. Das war wie ein Ritterschlag und hat uns viele Türen in der Szene geöffnet.

Sie konnten für die Mappe zum 30. Jahrestag der Befreiung vom Hitlerfaschismus auch sehr renommierte Grafiker aus dem Ausland gewinnen, aus Westeuropa etwa, aber auch aus Japan oder den USA. 24 Künstler aus 19 Ländern steuerten Werke bei. Wie wurden diese Kontakte geknüpft?

Zuständig waren insgesamt drei Leute. Neben mir als Mitglied der Redaktionsleitung Gerenot Richter (1926–1991, jW), der selbst Künstler war und Professor an der Humboldt-Universität – er hat dort Kunsterzieher ausgebildet –, sowie Günter Meier vom Kulturministerium. Die beiden waren also vom Fach und bewandert in der internationalen Kunstszene. Auch die Kulturattachés mehrerer Botschaften waren involviert. So kam der Kontakt zu Charles White zustande, dessen Werke inzwischen im MOMA in New York hängen. Oder zu Kiyoshi Awa zu aus Japan, dem wir eine wunderbare Arbeit, einen zehnfarbigen Siebdruck, verdanken. Gedruckt wurde sie in Berlin, von Toni Mau, einer bedeutenden Grafikerin und unter Künstlern der DDR die erfahrenste Siebdruckerin. HAP Grieshaber aus der Bundesrepublik hat seine Auflage am Vorabend seines 65. Geburtstags bei uns abgeliefert und ist gleich für ein paar Tage hier geblieben. Da erspare ich mir unerwünschte Gratulanten, meinte er. Sein Honorar hat er zu großen Teilen gespendet – für einen Solidaritätsfonds zur Unterstützung der Opfer der griechischen Diktatur.

Die junge Welt plant demnächst den Neustart einer Grafikedition. Hat das Genre Ihrer Meinung nach eine Zukunft?

Natürlich, es gibt ja keine andere Möglichkeit, originale Kunst in größeren Auflagen zu verbreiten. Selbst wenn die Auflage bei 1.000 Exemplaren liegt, dann ist auch das tausendste Blatt ein Original. Beglaubigt durch die Signatur des Künstlers, die es gleichsam autorisiert. Dieser Gedanke des Originals hat seine Faszination nicht verloren. Es verbindet sich also im günstigen Fall die Freude an der Kunst mit der des Sammelns von Kunst. Wer erst einmal angefangen hatte, zwei, drei Blätter bei der Jungen Welt zu bestellen, der ging auch in die Galerie und hat sich umgesehen, wo er etwas anderes her bekommt. Junge Leute neigen ja dazu, sich Poster in ihre Zimmer zu hängen und bleiben dann häufig dabei. Aber das ist kein Einstieg in die Kunst. Man muss die Leserinnen und Leser aufschließen, Freude zu haben an dem originalen Kunstwerk.Das Gespräch führte Stefan Huth