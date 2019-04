Mental ausgebürgert

Ralf Hirschberger/dpa-Zentralbild/dpa Auch am 1. Mai 2018 in Berlin wurden Fahnen der YPG gezeigt

Um satte 189,3 Prozent ist laut Statistik der Münchner Polizei die »Politisch motivierte Kriminalität« im Phänomenbereich »Ausländische Ideologie« im Jahr 2018 gestiegen. Gezählt wurden hier 159 Straftaten mehr als im Vorjahr – insgesamt 243 Delikte. Islamisten sind aber nicht unter den mutmaßlichen Tätern, denn »Religiöse Ideologie« ist ein eigener Phänomenbereich, in dem insgesamt nur 14 Delikte erfasst wurden. Zudem gibt es die Kategorien »Links« und »Rechts«. Der enorme Zuwachs an Delikten, die einer »Ausländischen Ideologie« zugeordnet werden, geht wohl mehrheitlich auf das Konto von Linken mit und ohne Migrationshintergrund, die öffentlich Symbole der syrisch-kurdischen Volks- und Frauenverteidigungseinheiten (YPG und YPJ) gezeigt oder in »sozialen Netzwerken« geteilt haben. In München laufen zur Zeit mehrere Verfahren dieser Art. Vergangene Woche wurde der 80jährige Aktivist Claus Schreer zu einer Geldstrafe verurteilt; am Freitag dieser Woche wird der Prozess gegen die Filmemacherin Uli Bez vor dem Amtsgericht München fortgesetzt. Der Kovorsitzende des kurdischen Gesellschaftszentrums München, Azad Yusuf Bingöl, der auch dem Migrationsrat der Stadt angehört, hat bereits mehrere Vorladungen zur polizeilichen Vernehmung erhalten. Im Fall des Kommunikationswissenschaftlers Kerem Schamberger liegt eine Anklageschrift mit mehren einschlägigen Vorwürfen vor.

»Die Erfassung von Straftaten unter dem Phänomenbereich PMK – Ausländische Ideologie erfolgt grundsätzlich unabhängig von einer Staatsangehörigkeit«, bestätigte Polizeisprecher Benjamin Castro Tellez am Montag gegenüber junge Welt. Es komme darauf an, ob »Anhaltspunkte auf eine – für die Tatgeneigtheit entscheidende – ausländische (nichtreligiöse) Ideologie bestehen«. Diese Anhaltspunkte könnten sich »beispielsweise aus einer Gesamtwürdigung der Tatumstände selbst oder/und der mutmaßlichen Einstellung des Täters ableiten«, so Castro Tellez.

Schon im Vorjahr hatte die Münchner Polizei einen auffälligen Anstieg von Straftaten in diesem Bereich festgestellt. Der damalige Zuwachs um 75,4 Prozent wurde im »Sicherheitsreport 2017« sogar ausdrücklich damit begründet, dass etliche Personen Symbole der syrisch-kurdischen Volks- und Frauenverteidigungseinheiten (YPG und YPJ) sowie der »Partei der Demokratischen Union« (PYD) in »sozialen Netzwerken« geteilt hatten, ausgehend von einem Facebook-Beitrag von Kerem Schamberger.

Im Jahr 2018 habe die Münchner Polizei »unter diesem Phänomenbereich insgesamt 198 Verstöße gegen das Vereinsgesetz registriert«, erklärte Castro Tellez am Montag. Zwar sind YPG, YPJ und PYD in Deutschland nicht verboten, die bayerische Justiz unterstellt aber in solchen Fällen häufig eine Nähe zur verbotenen Arbeiterpartei Kurdistans (PKK).

Aus Behördensicht bedient sich die PKK auch der Symbolik von nicht verbotenen Organisationen, um ihren inneren Zusammenhalt zu fördern und von dem positiven Bild zu profitieren, das YPG und YPJ wegen ihres erfolgreichen Kampfes gegen die Terrormiliz »Islamischer Staat« in der Öffentlichkeit genießen – so hatte es der Leiter des Referats für internationalen Terrorismus und Extremismus beim Bundesinnenministerium, Jens Koch, im Dezember in einem der Münchner »Fahnenprozesse« ausgeführt. Der betroffene Aktivist hatte ein Foto mit der Fahne der YPG öffentlich als Profilbild auf Facebook genutzt und war in diesem Anklagepunkt freigesprochen worden. Weil er aber auch eine entsprechende Fahne auf einer Demonstration gegen die Luftangriffe der Türkei auf den nordsyrischen Kanton Afrin gezeigt hatte, verurteilte ihn dieselbe Richterin zu einer Geldstrafe von 90 Tagessätzen zu je 30 Euro, weil er sich damit in einem Umfeld bewegt hatte, in dem auch ein Transparent mit der Forderung nach Aufhebung des PKK-Verbots zu sehen war.

Die Angeklagte Uli Bez hat vergangene Woche angekündigt, die ihr drohende Geldstrafe nicht zu bezahlen, sondern notfalls eine Ersatzfreiheitsstrafe abzusitzen. Der Bundesregierung warf sie vor, sich zum Handlanger des autoritären türkischen Regimes zu machen, dessen Hassobjekt die PKK ist. »Wenn Sie mich verurteilen, dann segeln Sie genau unter dieser Flagge von Repression und Einschüchterung. Ich lasse mich aber nicht einschüchtern«, sagte Bez der kurdischen Nachrichtenagentur ANF. »Ich solidarisiere mich mit dem Kampf der Kurdinnen und Kurden für Frauenrechte und Demokratie und für die Rechte der Frauen auf der ganzen Welt! Die angedrohte Strafe kann und will ich nicht bezahlen. Wenn Sie mich verurteilen, müssen sie mich also ins Gefängnis schicken.«