Bernd von Jutrczenka/dpa Die Fahrgastzahlen sollen verdoppelt werden, aber in die Schine wird weniger investiert als in die Bundesfernstraßen

In den nächsten zehn Jahren will der Bund 50 Milliarden Euro in das Schienennetz investieren, hieß es am Wochenende Medienberichten zufolge. Um mehr Menschen und Güter auf die Schienenwege zu holen, müsse grundsätzlich umgesteuert werden, meinen dagegen die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) und das Verkehrsbündnis »Allianz pro Schiene«. Auf jährlich bis zu zehn Milliarden Euro zusätzlich beziffern sie den Investitionsbedarf für den gesamten Schienenverkehr, also nicht für die Bahn AG allein.

In einem 24seitigen, im Februar veröffentlichten Positionspapier zeigte die EVG akribisch auf, in welchen Bereichen und für welche Aufgaben zusätzliche Investitionsmittel erforderlich seien. Wichtig sei es, »von der bisherigen Finanzierungslogik ›Straße finanziert Straße‹ bzw. ›Schiene finanziert Schiene‹ hin zu ›Verkehr finanziert Verkehr‹« zu kommen. Meine die Bundesregierung es ernst mit einem deutlichen Ausbau des Personen- wie Güterschienenverkehrs, dann müssten auch Mittel aus der Lkw-Maut in diesen Bereich fließen. Überfällig wäre eine Entlastung des Schienenverkehrs durch Senken der Mehrwertsteuer auf Fahrkarten, die Abschaffung der Stromsteuer für den Schienenverkehr sowie die »Streichung bzw. drastische Reduzierung der EEG-Umlage«.

Nicht zielführend sei hingegen, Geld aus dem Eisenbahnvermögen in Investitionen für die Schieneninfrastruktur umzulenken. Der 1994 im Zuge der Bahnreform geschaffene Fonds ist unter anderem für die Pensionen der ehemaligen Bahnbeamten zuständig sowie weitere »staatliche Aufgaben, von denen die im Wettbewerb stehende Deutsche Bahn AG dauerhaft entlastet werden« sollte, heißt es von der Verwaltung des Bundeseisenbahnvermögens. Sie bewirtschaftet unter anderem Immobilien, die als nicht mehr für den Schienenverkehr notwendig eingestuft werden. Allerdings, so heißt es aus der EVG, reichen die Erlöse aus dem auf 6,7 Milliarden Euro bezifferten Vermögen bei weitem nicht zur Finanzierung der Aufgaben dieser Behörde, so dass auch sie erhebliche Zuschüsse aus dem Bundeshaushalt erhält. Die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft fordert in ihrem Positionspapier, den Rückbau von Infrastruktur aufzuhalten. »Derzeit betrieblich nicht benötigtes Bahngelände muss für künftiges Verkehrswachstum gesichert werden.«

Die Bahnreform von Anfang der neunziger Jahre war aus Sicht der EVG kein Erfolgsmodell; die Schieneninfrastruktur sei ebenso zurückgebaut wie das Personal in den operativen Bereichen reduziert worden. Die Verwaltung der Bahn AG sei auf der Leitungsebene aufgebläht, die Zahl der Berater habe enorm zugenommen. »Im Konzernvorstand gibt es keine operative Verantwortung mehr«, heißt es im Positionspapier. Der Abbau der Beschäftigten im Betrieb habe dagegen bedenkliche Dimensionen angenommen. »Personal wurde nur als Kostenfaktor gesehen, Ausbildung und Qualifizierung wurden vernachlässigt«, heißt es im EVG-Papier. Nötig seien eine langfristige Personalplanung, umfassende Qualifizierung sowie attraktivere Arbeitsbedingungen. Gleichzeitig müssten Hierarchieebenen abgebaut und die Arbeitsschwerpunkte am operativ Notwendigen ausgerichtet werden.

Mit der Leistungs- und Finanzierungsvereinbarung (LuFV) würden die Weichen für die nächsten Jahre gestellt. »Was da nicht finanziert ist, wird nicht gebaut«, sagte Anfang März der EVG-Vorsitzende Alexander Kirchner. 2009 schlossen Bund und Bahn die erste LuFV für einen Zeitraum von fünf Jahren ab. Danach verpflichtete sich der Bund, für Ersatzinvestitionen im bestehenden Schienennetz jährlich 2,5 Milliarden Euro bereitzustellen. Gleichzeitig musste die Bahn zusagen, »in definierten Mindestumfängen eigene Investitionen zu tätigen sowie ausreichende Instandhaltungsmaßnahmen durchzuführen«, heißt es in einem Hintergrundpapier der »Allianz pro Schiene«. Wegen überlanger Verhandlungen konnte LuFV II erst 2015 in Kraft treten, nach der bis 2019 insgesamt 19,5 Milliarden Euro »aus Bundesmitteln für Ersatzinvestitionen in das Schienennetz zur Verfügung« stehen. Enthalten seien in diesen durchschnittlich 3,9 Milliarden pro Jahr allerdings auch von der Bahn selbst erwirtschaftete Mittel, die sie als Dividende an den 100-Prozent-Aktionär Bund ausgeschüttet habe. Die dritte LuFV könnte künftig also für zehn und nicht mehr nur für fünf Jahre gelten. Kirchner warnte am Montag davor, die zu erwartenden Preissteigerungen bei den Baukosten nicht zu vernachlässigen. Generell kritisierte er, dass es der Politik weiterhin an einem verkehrspolitischen Gesamkonzept fehle.

Die »Allianz pro Schiene« zeigte auf ihrer Internetseite auf, dass die Investitionsmittel für den Neu- und Ausbau des Schienennetzes in diesem Jahr lediglich um vier Prozent im Vergleich zu 2017 stiegen, während es für Bundesfernstraßen 45 Prozent mehr gebe. Gegenüber 2018 würden die Investitionen in die Schieneninfrastruktur in diesem Jahr gegenüber 2018 sogar um 50 Millionen Euro sinken. Die nach dem »Schienenpakt« vorgesehene Verdoppelung der Fahrgastzahlen im Bahnverkehr bis 2030 sei, betonte »Allianz pro Schiene«-Geschäftsführer Dirk Flege, »so auf keinen Fall zu realisieren«.