Wagenknecht: Rückzug von Linke-Fraktionsspitze

Berlin. Die Vorsitzende der Fraktion Die Linke im Bundestag, Sahra Wagenknecht, wird bei der in diesem Jahr anstehenden Neuwahl der Fraktionsspitze nicht erneut für das Amt kandidieren. Das teilte sie nach jW-Infomationen am Montag nachmittag den Mitgliedern der Bundestagsfraktion in einer E-Mail mit. Ihren Rückzug begründet sie demnach mit einer Erkrankung, deren Auslöser »in erster Linie Stress und Überlastung« gewesen seien. Das habe ihr »Grenzen aufgezeigt«, die sie in Zukunft nicht mehr überschreiten wolle. Bis zur Neuwahl der Fraktionsspitze werde sie ihren Aufgaben weiter nachkommen, heißt es in dem Schreiben, das junge Welt vorliegt. (jW)