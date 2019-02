o Nakamura/Reuters Was würde George Washington dazu sagen? Anti-Trump-Demo in New York am Presidents’ Day, 18. Februar

Der Journalismus steht vor dem Aus, Printjournalismus sowieso. Und der Sozialismus ist schon lange tot – falls es ihn je wirklich gab. Allgemeinplätze, die allzu vertraut klingen. Dass nun ausgerechnet in den USA ein Magazin sozialistischer Ausrichtung und dem schönen Titel Jacobin beachtliche Erfolge verzeichnet, überrascht dann doch.

2011 von dem damals 22jährigen Bhaskar Sunkara gegründet, kann die vierteljährlich erscheinende Zeitschrift seit dem Machtantritt von Donald Trump neue Abonnements und erstaunlich viele Aufrufe der Onlineausgabe vermelden. Es ist ein junges, studentisches Publikum, von dem Jacobin gelesen wird und das auf der Suche nach politischen Antworten ist und sich dabei, anders als die Elterngeneration, vom tradierten Antikommunismus kaum mehr einschüchtern lässt.

Weshalb das für Leser aus dem deutschsprachigen Raum interessant sein könnte? Weil die Zeitschrift Essays mit klaren Analysen der gesellschaftlichen Realität bietet. Man bekommt gute Einblicke in amerikanische Verhältnisse und Kämpfe, erfährt aber auch von dort errungenen kleinen Siegen, die in der Ära Trump so bitter nötig sind und von denen man sonst überhaupt nicht erfahren würde. Lehrreich ist darüber hinaus der Außenblick auf die europäische Politik. Und nicht zuletzt kann man mit Jacobin ein Erfolgsprodukt bestaunen und es zum Anlass nehmen, über ähnliche mediale Strategien hierzulande nachzudenken.

In der Edition Suhrkamp liegt nun eine Anthologie mit zwölf Beiträgen aus der Zeitschrift vor, die zwischen 2011 und 2018 erstmals erschienen sind. Eine aufschlussreiche Ergänzung ist das aktuelle Interview mit Gründer Sunkara. Überhaupt sind es vor allem die Interviews, die überzeugen. Dazu zählt auch das Gespräch mit Walter Benn Michals, »Dann sollen sie Diversität essen« überschrieben, um die Schattenseite der einseitigen Konzentration auf identitätspolitische Fragen zu thematisieren.

Die Essays thematisieren Ökonomie und globalen Kapitalismus, Ökologie, die Bedeutung von Arbeit, Rassismus und Trumpismus. Gleichermaßen pointiert sind sie nicht, und einigen fehlt es durchaus an politischer Schlagkraft. An manchen Stellen wird offenbar, dass die US-amerikanische Linke sich auf der Suche nach der Sozialdemokratie befindet. Indes bleibt die Auswahl bei einem solchen Band fragwürdig, immerhin wurden die Texte für ein Magazin geschrieben und das teilweise vor mehreren Jahren. Die mediale Zweitverwertung beraubt die Beiträge ihres Kontextes. So ist die Zeitschrift selbst weitaus eindrucksvoller als das Buch, das sie vorstellen soll. Zudem lässt es die zeitgemäße Gestaltung der Zeitschrift vermissen.

»Der Sozialismus ist noch weit davon entfernt, eine bedeutende Rolle in der amerikanischen Politik zu spielen, aber seine Chancen, sich im Leben der Vereinigten Staaten bemerkbar zu machen, sind heute besser als je zuvor«, heißt es im Vorwort des Buches. Dass diese Einschätzung zutrifft, darf bezweifelt werden. Kontinuierlich Auskunft über die eine oder andere Entwicklung in diese Richtung wird in den USA aber zuvorderst Jacobin geben.