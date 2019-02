Solidarität mit Venezuela

In mehreren deutschen Städten, so in Hamburg, Berlin, Frankfurt und Heidelberg, sind am Samstag Hunderte Menschen gegen den laufenden Putschversuch in Venezuela auf die Straße gegangen. Der Protest richtete sich auch gegen die einseitigen Sanktionen, die von den USA und der EU gegen das südamerikanische Land verhängt wurden und die die wirtschaftliche Lage dort weiter verschärfen.

In Hamburg zogen rund 500 Menschen vom Bahnhof Altona zum venezolanischen Generalkonsulat an der Alster. Zu der Demonstration hatten Gruppen lateinamerikanischer Bürger der Hansestadt sowie die DKP und die Linkspartei aufgerufen. Zu sehen waren Transparente und Fahnen unter anderem aus Bolivien, Ecuador und Chile.

In Berlin versammelten sich die Unterstützer des bolivarischen Venezuela erneut vor der US-Botschaft am Brandenburger Tor. Mehr als 300 Menschen folgten dem Aufruf des Berliner Aktionsbündnisses »Hände weg von Venezuela«. Hunderte Teilnehmer und Passanten unterzeichneten einen Aufruf für Frieden und gegen die ausländische Einmischung. (jW)