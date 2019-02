Verfolgte Unschuld Bezos

Brent N. Clarke/Invision/AP König der Händler, Herr über Hunderte Millionen Kundendaten und stolzer Besitzer der Washington Post

Hat ein Boulevardblatt versucht, Jeffrey Bezos zu erpressen? Ist der Gründer und Chef von Amazon und gegenwärtig »reichste Mensch der Welt« zur Zielscheibe einer politischen Intrige geworden? Oder hat der National Enquirer einfach nur getan, wovon die Regenbogenpresse nun einmal lebt: Klatsch zu verbreiten? Der Anlass: Anfang des Jahres hatte das Ehepaar MacKenzie und Jeffrey Bezos über Twitter seine Trennung angekündigt. Unmittelbar darauf erschien im Enquirer eine Story, in der aus intimen Mitteilungen zitiert wurde, die der Milliardär mit einer Freundin ausgetauscht hatte – auf sage und schreibe elf Seiten. Das war ungewöhnlich. Wie war es dazu gekommen? Und wie war das Blatt an das Material gelangt?

In einem am 7. Februar auf einem Blog veröffentlichten Artikel äußert Bezos einen Verdacht. Er vermutet, dass Parteigänger von US-Präsident Donald Trump, aber auch Saudi-Arabiens hinter der Enthüllungsgeschichte steckten. Womöglich könnten sie nicht unterscheiden zwischen seiner eigenen Meinung und der Haltung der Washington Post, deren stolzer Eigentümer Bezos seit einigen Jahren ist. Die Post schreibt unverdrossen gegen Trump an. Auch hatte sie Dschamal Chaschukdschi (Jamal Kashoggi) als Kolumnisten beschäftigt. Der Journalist war letzten Herbst im Istanbuler Konsulat des Königreichs ermordet worden, worüber sie ausführlich berichtete. Vom National Enquirer aber ist bekannt, dass er im Wahlkampf 2016 Trump unterstützt hatte. Und mehr.

Herausgeber David Pecker soll in höherem Auftrag ein Fotomodell bestochen haben, damit es über eine Liaison mit Trump schweigt. Und er hat Geschäftsinteressen am Golf. Bezos habe umgehend einen Ermittler beauftragt. Darauf habe Pecker gedroht, auch noch Nacktfotos zu publizieren, falls die Untersuchung nicht eingestellt werde. Die entsprechende E-Mail ist als Beweis beigefügt.

»Jeff Bezos protestiert gegen die Verletzung seiner Privatsphäre, während Amazon einen überbordenden Überwachungsstaat für jedermann sonst errichtet«, titelte der Enthüllungsjournalist Glenn Greenwald am 8. Februar auf der von ihm ins Leben gerufenen Webseite The Intercept. Was die wenigsten wissen: Amazon ist nicht nur ein aus einem Onlinebuchhandel hervorgegangener IT- und Logistikkonzern, der seine Mitarbeiter ausbeutet, Steuerzahlungen vermeidet und sich zum Monopolisten in Buch- und Versandhandel aufgeschwungen hat. Bezos’ Milliarden stammten auch aus der Zusammenarbeit mit Behörden wie dem Geheimdienst CIA oder dem US-Verteidigungsministerium, hebt Greenwald hervor. Der Konzern betreibt für den Staat riesige Cloud-Speicheranlagen. Er entwirft ein Erkennungssystem, das in der Lage sein soll, Personen auf Videoaufnahmen zu identifizieren und Migranten aufgrund ihres Akzentes aufzuspüren. Amazon hat sich eine Firma einverleibt, die Kameras zur Überwachung von Häusern vertreibt. Auf sie kann die Polizei zugreifen. Ziel soll sein, Verbrechen zu verhindern, noch bevor sie geschehen. Eine Idee, die eher in den Bereich der Science-Fiction gehört, von der Bezos bekanntlich ein Freund ist.

Längst ist Amazon Teil des »tiefen Staates« in den USA, von dem Bezos sich anscheinend verfolgt wähnt. In einem Interview mit dem Internetfernsehen The Real News erläutert der Autor Robert Sheer, wie die Regierung mit Hilfe von Unternehmen wie Amazon Recht und Gesetz umgeht. Wenn die Armee oder der Geheimdienst das gleiche tun würden wie die IT-Giganten, könne man sie vor Gericht bringen. Doch Milliardäre wie Bezos handelten in einer Grauzone. Amazon registriere, was die Kundschaft lese, welche Überzeugungen und Vorlieben sie habe, wie sie ihren Urlaub verbringe, welche Filme sie sehe – hinzuzufügen ist: Mittlerweile dreht der Konzern sie sogar selbst. Über das harmlos »Alexa« getaufte Sprachinterface sei man direkt mit Amazon verbunden. Sheer sieht die Gefahr einer Diktatur Orwellscher Dimension.

Greenwald erinnert daran, dass der Geheimdienst NSA genau dies in großem Stil betreibe, was Bezos anprangere: die Intimsphäre ihm verdächtiger Personen, so vor allem von Muslimen, auszuspähen, um sie zu diskreditieren. Allerdings glaubt er, dass sich der Enquirer-Herausgeber mit seinem »Erpressungsversuch« lediglich aus der Affäre retten wollte. Schließlich legt man sich mit Leuten wie Bezos besser nicht an. Zwar behauptete The Daily Beast zwischenzeitlich, dass die Chats des Amazon-Chefs vom Bruder der Freundin weitergegeben worden seien, dem Hollywood-Agenten Michael Sanchez. Doch wird dies von Sanchez und dem Enquirer verneint. Wird Bezos die Postille kurzerhand kaufen, um an die gesuchte Quelle zu gelangen? Dem deutschen Fachdienst Meedia zufolge prophezeit der Marketingexperte Scott Galloway unter Hinweis auf den Fall »Hulk Hogan gegen Gawker«, bei dem 2016 ein Internetmagazin für eine Indiskretion in den Ruin getrieben wurde: Der Enquirer sei erledigt, er habe es nur noch nicht bemerkt. Mit Bezos habe er einen schlafenden Riesen geweckt, der in seinem Zorn nicht mehr nur auf »Disruption« aus sei, ein Zauberwort, das die Strategie von Unternehmen wie Amazon kennzeichnen soll. Vielmehr sinne er jetzt auf Rache.