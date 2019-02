»Die Sinnlosigkeit aller Kriege«

Stevan Kragujevic [CC BY-SA 3.0 rs (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/rs/deed.en)] »Wiedergefundene Zeit«: Miroslav Krežla (l.) mit seinem Freund Josip Broz Tito 1967 im Nationaltheater Belgrad

Neben dem bekannteren Autor Ivo Andric ist Miroslav Krleža (1893–1981) der wichtigste Vertreter der modernen jugoslawischen Literatur. Als Sohn eines Polizeioberwachtmeisters in Agram, dem heutigen Zagreb, geboren, besuchte er in Pećs die Kadettenschule und in Budapest die Militärakademie. Seine Tätigkeit als Journalist im Ersten Weltkrieg verarbeitete er in Dramen, Erzählungen, Romanen und Gedichten. Sein Werk umfasst über fünfzig Monographien. Krleža gründete eine Reihe von Literaturzeitschriften, unter ihnen auch die Zeitschrift Pečat, die für die undogmatische radikale Linke Jugoslawiens von großer Bedeutung war. Nach dem Zweiten Weltkrieg war er Redakteur der Zeitschrift Republika, seit 1947 Mitglied der Jugoslawischen Akademie der Wissenschaften und Künste und lange Jahre ihr Vizepräsident. Ab 1950 war er Initiator und Direktor des neu gegründeten Jugoslawischen Lexikographischen Instituts und gab eine Anzahl von Lexika und Enzyklopädien heraus. Er gehörte 1962 zu den Mitbegründern der Zeitschrift Forum. Der intellektuelle Tausendsassa erhielt 1968 den Herder-Preis der Universität Wien. Er war ein durch und durch politischer Schriftsteller in einem adornitischen Sinn: Die Kunst muss ihre Unabhängigkeit bewahren und darf sich nicht in den Dienst einer Sache stellen, so richtig diese auch sein mag.

Diese Haltung hinderte ihn nicht daran, Mitglied der Kommunistischen Partei Kroatiens und des Bundes der Kommunisten Jugoslawiens zu werden und mit Josip Broz Tito befreundet zu sein. Allerdings hinderte sie ihn daran, den Sozialistischen Realismus eines Andrej Schdanow zu befolgen. Deshalb wurde er in den dreißiger Jahren aus der Partei ausgeschlossen. Als er die endgültige Abkehr von der Doktrin des Sozialistischen Realismus 1952 auf dem Schriftstellerkongress in Ljubljana verkündete, war er up to date: Jugoslawien hatte 1948 den politischen Bruch mit der Sowjetunion vollzogen. Krleža setzte sich dafür ein, dass Danilo Kiš seinen Roman »Grabmal für Boris Dawidowitsch« veröffentlichen konnte, einen Roman über die Verbannungsinsel Goli Otok. Er unterschrieb 1967 die Deklaration für die kroatische Literatursprache, mit der gegen die Dominanz des Serbischen protestiert wurde, was zu seinem erneuten Austritt aus dem Bund der Kommunisten führte. Diese Deklaration ging dem nationalistischen »Kroatischen Frühling« voraus, den Krleža zwar nicht unterstützte, aber er setzte sich erfolgreich bei Tito für eine Haftverkürzung des herzkranken Franjo Tudjman ein. Damals galt der spätere Nationalist und Kriegstreiber Tudjman noch als »Partisanengeneral«.

Die Kroatische Akademie der Wissenschaften und Künste verkaufte die Gesamtrechte für Krležas Werk 2007 an den Wieser-Verlag in Klagenfurt. Dort sind aktuell sechs seiner Bücher erhältlich. Andere Romane sind antiquarisch zu finden, einige wurden auch in der DDR verlegt. Der Wieser-Verlag gab 2016 auch Krležas Opus magnum heraus: das fünfbändige Werk »Die Fahnen« in exzellenter Übersetzung von Silvija Hinzmann und Gero Fischer. »Die Fahnen« wurden von 1962–1968 geschrieben, erschienen 1979 auf serbokroatisch und erinnern an die Anfang des 20. Jahrhunderts entstandenen großen Gesellschaftsromane wie »Der Zauberberg«, »Auf der Suche nach der verlorenen Zeit« oder »Der Mann ohne Eigenschaften«, aber auch an das nach dem Spanischen Bürgerkrieg verfasste Mammutwerk von Max Aub, »Das Magische Labyrinth«. Wie diese Autoren in Großwerken beschreibt Krležas den Niedergang einer Epoche, der Zeit von 1912–1922 und der Habsburger Monarchie auf dem Balkan.

Krležas Stil ist barock, naturalistisch und expressionistisch gleichermaßen, das Epochenbild dreht sich hier wie auch in anderen seiner Romane (etwa in »Die Rückkehr des Filip Latinovicz«) um einen verlorenen Sohn, in diesem Fall den Sohn eines hohen kroatischen Beamten und Diplomaten. Damit sind bereits die beiden Hauptakteure der fünf Bände genannt: Kamilo, der Ältere, und Kamilo, der Jüngere (ein neurotischer idealistischer Intellektueller). Es folgen der arme Dichter und Anarchist Joakim Dijak, die ältere, verheiratete Geliebte Kamilos, die ungarische Poetin Ana Borongay, Amadeo Trupac (Aufsteiger, windiger Geschäftsmann, Geliebter von Kamilos Mutter) und viele, viele Nebenfiguren, die auch in den Werken Joseph Roths auftauchen könnten. Der Roman besteht hauptsächlich aus Diskussionen, inneren Monologen, Gedankenspielen, Briefen und Zeitungsartikeln. Die sich ständig ändernden politischen Konstellationen werden diskutiert, reflektiert, die Seiten werden von allen Akteuren mehr als einmal gewechselt. Am spektakulärsten sind die Seitenwechsel von Vater und Sohn: Ersterer wird vom österreichisch-ungarischen Beamten zum serbischen Minister, der Sohn vom glühenden Nationalisten zum Kommunisten. Der Autor erzählt Geschichte nie nach, sie wird diskutiert, reflektiert, im Widerstreit in Frage gestellt und erneut bestritten. Das Besondere dieses Werkes besteht auch in seiner Perspektive: der des kleinen Landes Kroatien, das vergebens um seine Unabhängigkeit kämpfte.

Der erste Band beginnt mit der Ermordung des serbischen Königs und dem ersten Familienskandal: Kamilos Freund Joja, der ihm politisch immer ein paar Schritte an Radikalität voraus ist, hat in Kamilos Elternhaus und mit Kamilos Wissen Dynamit versteckt. Als Folge davon muss Kamilo die Schule verlassen und wird ins Hungaricum nach Budapest geschickt, und der proletarische Joja wird nach Glina verbannt, um Gras über die Sache wachsen zu lassen. Nach drei Jahren fliegt Kamilo auch aus dem Hungaricum, weil er sich weigert, als Kroate jeden Sonntag die ungarische Hymne zu singen. Wie die Poesie Krležas, so ist auch »Die Fahnen« ein Antikriegsroman, der die Sinnlosigkeit aller Kriege dieser Zeit deutlich macht. Der erste verhandelte Krieg ist der »Bruderkrieg« zwischen Bulgarien und Serbien. Die Revolution von 1848 bestimmt nach wie vor die Debatten über Unabhängigkeit und Demokratie. Auch die Geisteswissenschaften der Zeit finden Einlass in das Werk, die Philosophie von Henri Bergson hilft zu begründen, dass »die Serben und Kroaten ein Volk sind«. Die Liebesgeschichte zwischen Ana und Kamilo und ihr Scheitern ziehen sich wie ein roter Faden durch das Werk. Wegen Ana bekam Kamilo zu spät die Nachricht von Krankheit und Tod seiner Mutter, mit der er sich verbundener gefühlt hatte als mit seinem Vater. Zur selben Zeit findet das Blutbad von Bregalnica statt, der entscheidenden Schlacht im bulgarisch-serbischen Krieg, das Kamilo zum Nachdenken über die Richtigkeit des serbischen Nationalismus und die der reaktionären Politik der Schwarzen Hand bringt: »Was bedeutet es heute, in dieser kosmopolitischen europäischen Welt, ein Nationalist im Namen einer bettelarmen Nation zu sein?« Das Begräbnis seiner Mutter kommt dem Begräbnis der Monarchie gleich. Die fünfundzwanzigjährige Ehe der Eltern war in »stets eintöniger, teilnahmsloser Langeweile« verlaufen, eine Verbindung, die auf Konventionen und Karriere basierte. Eine Karriere, die der Sohn immer konterkariert, vor allem als er im kroatischen Polizeiregister als serbischer Agent geführt wird.

Parallel zu Kamilos Abstieg beginnt der Aufstieg des elf Jahre älteren und skrupellosen, aber mit Kamilo bedingungslos solidarischen Amadeo Trupac als Abgeordneter im kroatischen Sabor und neureicher Geschäftsmann. Kamilo bricht mehrere Male mit ihm, doch ihre Wege kreuzen sich immer wieder. Ihr erster Dissens ist der zwischen »Jugointegration« (Kamilo) und »Austrointegration« (Trupac). Aber Trupac ist kein Überzeugungstäter, er will Armut und Not entfliehen und sucht da seinen Vorteil, wo er ihn bekommen kann – beim Bau eines Spielkasinos auf der Margareteninsel, wo er ein ungarisches Monte Carlo entstehen lassen möchte, oder beim Bau der Eisenbahn. Er glaubt nicht an eine jugoslawische Einheit, tritt jedoch nach dem Untergang der österreichisch-ungarischen Monarchie, ohne mit der Wimper zu zucken, in die Dienste des serbischen Königs, der nun König aller Jugoslawen sein will. Das einzige, was er mit Überzeugung ablehnt, ist Kamilos Vorstellung von Gleichheit und Gerechtigkeit. Kamilo, der auch nach dem Zusammentreffen mit dem Unabhängigkeitsvertreter Supilo und anderen Nationalisten die Beschränktheit ihrer Ideen begreift, entwickelt sich langsam, aber sicher zum Sozialisten und Kommunisten. Dies geschieht auch über den Einfluss seines Freundes Joja, der, nachdem er sich 1912 freiwillig zur serbischen Armee gemeldet hatte, ernüchtert aus dem Krieg zurückkehrt. Ohne dass Kamilo davon wusste, hat sein Vater Joja immer finanziell unterstützt. Als Kamilo von der österreichisch-ungarischen Armee zu den Waffen gerufen wird, erreicht Krležas Sprachgewalt ihren Höhepunkt. Selten wurde die Abscheu vor unsinnigen Kriegen klarer, drastischer und deutlicher formuliert, ohne dabei eine Kriegsszene schildern zu müssen: »der Krieg zum Beispiel, diese idiotische Herausforderung zu einem widernatürlichen Tod, ist heute, auf dem heutigen Niveau des menschlichen Bewusstseins, eine Ausgeburt der menschlichen Dummheit ...«. Bereits während eines Manövers wird Kamilo nach einer Explosion durch eine Granate schwer verletzt. Zwei Monate lang schwebt er in Lebensgefahr. Schnell als wieder kriegstauglich eingestuft, muss er an die polnische Front, wo er im Krakauer Krankenhaus landet, wegen schwerer Brüche, die ihm wieder fast das Leben gekostet hätten und ihn eine Weile zum achtzigprozentigen Kriegsinvaliden machen. Als er gegen Ende des Krieges Übersetzer im Kriegsministerium wird und sich dort zu Tode langweilt, befreit ihn Trupac und macht ihn zum Teilhaber seiner erfolgreichen Anwaltskanzlei. Vielleicht ist Trupac ja gar der uneheliche Bruder Kamilos: »Der einzige, der sich siegreich durch diese Hölle bewegt, durch den tollwütigen Sturm der Menschheit und dieser Kriege, ist Amadeo.«

Kamilo, der bald die jüngere Schwester von Trupacs Gemahlin, Alisa, heiraten wird, ohne sie zu lieben, ist unglücklich: »Was ist das für eine Zivilisation, die auch die Liebe zu einer Ware gemacht hat?« Ana will er ganz für sich, was sie ablehnt, die junge schwärmerische Jolanda geht ihm auf die Nerven, aber er fühlt sich für ihren plötzlichen Tod nach einem Sturz vom Pferd verantwortlich. Anas Briefe und Postkarten aus aller Welt, wo sie sich mit anderen Verehrern und Liebhabern tummelt, begleiten Kamilo überall hin. Genau wie die Nachrichten seines Freundes Joja, mittlerweile Buchdrucker, der in Skopje in Festungshaft sitzt, zu acht Jahren verurteilt. Jojas Geliebte Fräulein Tomasseo, eine begnadete Violistin, weckt neben Ana als einzige Kamilos Gefühle. Doch bevor er Skrupel gegenüber seinem Freund entwickeln könnte, ist sie bereits verstorben, und wie sich später in ihrem Tagebuch herausstellt, ist auch sie in Kamilo verliebt gewesen.

Krleža ist ein antinationalistischer Schriftsteller, dessen positiv konnotierte Figuren letztlich mit Nationen nichts am Hut haben; wie der Kriegskamerad von Kamilo, Oberarzt Guido Glanz, Sozialdemokrat und Kosmopolit »leugnete er kompromisslos alles, was sich an der Donau gegenseitig hasste und ablehnte, alles, was der eine dem anderen als spezifisch für eine bestimmte Nationalität zuschrieb. (...) Der Glaube an eine ›Nationalität‹, ist für Doktor Glanz ein ›pathologischer, klinischer Fall‹, für den es nur ein Heilmittel gibt: die Zwangsjacke.« Kamilo setzte auf die ungarische Räterepublik, zu deren Niederschlagung sein Vater einen Beitrag leistete. Als Anwalt verteidigt Kamilo die überlebenden Opfer des Horthyregimes, während sein Vater auch 1918 die aufständischen Fronbauern seines Landgutes mit Hilfe eines serbischen Rittmeisters erschießt. Von Anfang bis Ende befinden sich beide auf unterschiedlichen Seiten der nicht immer klar erkennbaren Barrikaden. Am Ende lässt Kamilo sogar seinen Namen ändern, um nicht denselben Namen zu tragen wie sein Vater.

Der letzte Band des Romans erinnert stark an »Die wiedergefundene Zeit« von Marcel Proust, alle überlebenden Protagonisten sehen sich noch einmal wieder, ohne die Illusionen der ersten Begegnungen. Kamilo, der Ältere, hat die Klavierlehrerin geheiratet, Trupac ist noch weiter aufgestiegen, das Bürgertum macht dem Adel den Platz streitig. Dieser Band geht auf die Niederschlagung der ungarischen Kommune ein, deren Opfer Ana und ihr Ehemann fast geworden wären, die nun auf dem Weg ins Exil Kamilo den Jüngeren noch einmal treffen möchten. Die Figur der Ana wird komplett dekonstruiert, ihr unpolitischer Romantizismus, ihr Umfeld aus Stefan George Jüngern, nichts bleibt von ihrer Ausstrahlung übrig. Kamilo und Ana liefern sich ein letztes Rededuell, das beide unglücklich macht, nicht zuletzt über ihre verpasste Beziehung. In zwölf Jahren hat es keinen Tag gegeben, an dem Kamilo nicht an sie gedacht hat. Aber die Ana, an die er gedacht hat, existiert nicht mehr. Sie stirbt kurz nach ihrer Ankunft in New York, Kamilo, der Vater, erleidet einen Herzinfarkt, Joja wird bei der Flucht aus dem Gefängnis von Maschinengewehrsalven durchsiebt. Gestern ein »österreichischer Agent«, endet Kamilo in den Augen der anderen 1922 »als ein Moskauer, drittinternationaler, bolschewistischer Spion!« In Wahrheit ist er Mitglied des internationalen Ausschusses zur Untersuchung von Horthys weißem Terror und unterstützt die Idee eines kommunistischen Jugoslawiens.

Ein umfangreicheres Glossar und ein Personenverzeichnis würden die Lektüre erleichtern. Gleichwohl wird denjenigen, die sich auf die komplexe Welt des Balkans zu Anfang des 20. Jahrhunderts bei Krleža einlassen, ein fulminantes Lesevergnügen beschert. Wer vor den gut 2.000 Seiten zurückschreckt, kann mit einem anderen Werk des Autors beginnen, zum Beispiel mit »Ohne mich. Eine einsame Revolution«.