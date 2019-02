Jan Woitas/dpa »Durch Wände gehen« – Ahmet Altan 2009 in Leipzig

Ahmet Altan ist sich sicher: »Ich werde die Welt nie wiedersehen. Ich werde nie wieder den Himmel ohne den Rahmen sehen, den die Wände des Gefängnishofes bilden.« Vor einem Jahr, am 16. Februar 2018, dem Tag, an dem der Welt-Korrespondent Deniz Yücel nach 367 Tagen aus der Untersuchungshaft entlassen worden ist, wurden Ahmet Altan und fünf weitere Journalisten und Medienschaffende, darunter sein Bruder Mehmet Altan, zu lebenslanger Haft verurteilt. Am 3. Oktober wurde das Skandalurteil gegen den türkischen Schriftsteller und Intellektuellen bestätigt.

Der 68jährige ist auch Journalist, er arbeitete als Kolumnist für zahlreiche namhafte türkische Medien. 2007 gründete er die Zeitung Taraf. Sie wurde wie rund 100 andere Medien nach dem vereitelten Putschversuch vom 15. Juli 2016 per Dekret verboten, Ahmet Altan und sein Bruder Mehmet wurden festgenommen. Ein Bericht über die Verhaftung bildet das Intro der im Fischer-Verlag erschienen Textsammlung »Ich werde die Welt nie wiedersehen«: »Ich erwachte. Es klingelte an der Tür. Ich sah herüber zu der elektronischen Uhr. Die Anzeige 05.42 blinkte und verlosch. ›Die Polizei‹, dachte ich. Wie alle Oppositionellen in meinem Land ging ich jede Nacht zu Bett in der Erwartung, dass im Morgengrauen an meiner Tür geläutet würde. Ich wusste, dass sie kommen würden. Nun waren sie gekommen.«

Ahmet Altan erinnert sich: »Vor genau fünfundvierzig Jahren waren sie in unsere Wohnung, auch zur Zeit der Morgendämmerung, eingefallen. Damals hatten sie meinen Vater mitgenommen. (…) Was ich gerade erlebte, war kein Déjà-vu. Es war die Wiederholung einer stets gleichen Realität. Weil dieses Land sich in seiner Geschichte sehr langsam bewegt, kann die Zeit nicht vorankommen; sie dreht sich um, schaut zurück und wiederholt ihre eigene Vergangenheit. Nach fünfundvierzig Jahren war die Zeit zu jenem Morgen zurückgekehrt.«

Als er hilflos im Polizeiwagen sitzt und ihm einer der Polizisten eine Zigarette anbietet, lehnt er trocken ab: »Ich rauche nur, wenn ich nervös bin.« Das kommt spontan, ist nicht vorbereitet, und doch, »dieser eine Satz veränderte plötzlich alles«. Die Souveränität in auswegloser Lage lässt ihn später die Dämonen im Käfig bändigen, hilft ihm, in Haft nicht wahnsinnig zu werden.

Die offiziellen Anschuldigungen gegen Altan – ihm wird vorgeworfen, »unterschwellige Botschaften« über den Putschversuch im Jahr 2016 verbreitet zu haben, später sogar die Teilnahme selbst – sind so absurd wie die gegen unzählige andere in türkischen Kerkern. Ausgerechnet Ahmet Altan, dessen Zeitung einst Putschpläne des Militärs aufgedeckt hatte, wird Kooperation mit den vermeintlichen Putschisten vorgeworfen. »Lebenslänglich mit erschwerten Haftbedingungen«, lautet schließlich das Urteil gegen den Journalisten. »Wir werden den Rest unseres Lebens allein in einer Zelle von drei Metern Länge und drei Metern Breite verbringen. Eine Stunde täglich werden sie uns heraus an die Sonne lassen. Wir werden nie begnadigt werden und in der Gefängniszelle sterben. So lautet das Urteil. (…) Ich hatte gewusst, dass ich ›lebenslänglich‹ bekommen würde. Trotzdem spürte ich den betäubenden Schlag des Moments, mit dem die Hoffnung verlosch.«

Altan will sich nicht unterkriegen lassen. Schreiben ist sein Überleben. »In einer winzigen Zelle werde ich mit dem Einsatz meines Lebens meine Odyssee schreiben.« Er denkt sich hinaus in die Welt, in die Freiheit, an die Ufer des Amazonas, den mexikanischen Strand, die Savannen Afrikas. »Tagein, tagaus rede ich mit Menschen, die niemand sieht noch hört, mit Menschen, die nicht existieren, deren Existenz erst beginnen wird, wenn ich über sie schreibe. Ich lausche ihren untereinander geführten Gesprächen und erlebe mit ihnen ihre Abenteuer, ihre Hoffnungen und Befürchtungen, ihre Freuden, Leiden und ihre Liebe.«

Trotzig endet er: »Die mich hier eingesperrt haben, mögen die Macht dazu besitzen. Doch mich im Gefängnis festzuhalten, dazu reicht ihre Macht nicht. Ich bin Schriftsteller. Ich bin weder, wo ich bin, noch wo ich nicht bin. Ihr könnt mich einsperren, wo immer ihr wollt. Auf den Flügeln meiner unendlichen Vorstellungskraft werde ich die ganze Welt bereisen. (…) Ich kann mühelos durch Wände gehen.«

Ahmet Altans »Texte aus dem Gefängnis« sind ein literarisches Denkmal gegen Erdogans Willkürherrschaft. Sie sind täglich geleisteter Widerstand und Überlebensbedingung für den Schreiber. Und sie gemahnen, die Zehntausenden politischen Gefangenen in der Türkei nicht zu vergessen, sie nicht alleine zu lassen in ihrem Kampf gegen absurde Anschuldigungen und die erbarmungslose Zeitlosigkeit in den Zellen. Die wenigsten können wie Altan »durch Wände gehen«.