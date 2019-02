SPD prescht vor mit Grundrente

Da sage mal einer, die SPD verstehe sich nicht auf Populismus Foto: Fabrizio Bensch/REUTERS

Ein leichtes Zucken am Kabinettstisch: Der eine oder andere SPD-Bundesminister entdeckt dieser Tage sein sozialdemokratisches Gewissen. Nach Forderungen von Finanzminister Olaf Scholz, den Spitzensteuersatz anzuheben – woraufhin aus Unionskreisen direkte Ablehnung zu vernehmen war –, hat nun Sozialminister Hubertus Heil nachgelegt. Bis zum 1. Januar 2021 soll die Grundrente in Kraft treten und drei bis vier Millionen Geringverdienern zugute kommen. Das verkündete Heil in der Bild am Sonntag (BamS), die mit »Neue Respekt-Rente« aufmachte.

Für die Betroffenen soll die Rente um bis zu 447 Euro monatlich erhöht werden, so der Plan. Dieser Höchstbetrag soll für diejenigen gelten, die stets auf Mindestlohnbasis verdient haben. Gelten soll dies allerdings nur für diejenigen, die 35 Beitragsjahre in der gesetzlichen Rentenversicherung vorweisen können. Angerechnet werden sollen Kindererziehungs- und Pflegezeiten sowie Beschäftigungsjahre in Teilzeit.

Insgesamt soll die Grundrente einen mittleren einstelligen Milliardenbetrag pro Jahr kosten, erklärte der Minister. Dafür habe er Rückendeckung von Finanzminister und SPD-Parteifreund Scholz. »Wer als Friseurin oder Lagerarbeiter auf Mindestlohnbasis 40 Jahre lang geschuftet hat, der kommt auf eine Rente von 514 Euro. Wohlgemerkt für ein ganzes Leben voller Arbeit«, bilanzierte Heil die maßgeblich von seiner Partei mitzuverantwortende sozialpolitische Realität in der BRD. »Das finde ich respektlos und unwürdig. Ich will dafür sorgen, dass das deutlich mehr wird.«

Im BamS-Interview erklärte Heil, er wolle es nicht weiter »hinnehmen, dass Geringverdiener im Alter aufs Amt gehen müssen, um staatliche Hilfe zu beantragen«. Zentraler Baustein der sozialdemokratischen Rhetorik auch hier: »Jemand, der jahrzehntelang hart gearbeitet hat, hat das Recht, deutlich mehr zu bekommen als jemand, der nicht gearbeitet hat.« Die Grundrente sei zudem ein »Beitrag zur Gleichberechtigung«, weil zu 75 Prozent Frauen die Profiteurinnen sein.

Ärger gab es am Wochenende vom Koalitionspartner. Was Heil vorlege, entspreche nicht dem Koalitionsvertrag, kommentierte der sozialpolitische Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Peter Weiß. Knackpunkt ist unter anderem die Bedürftigkeitsprüfung, die in Heils Konzept wegfällt. Die Union sei dagegen, Geld mit der Gießkanne zu verteilen. Vielmehr solle denjenigen, die zuwenig Rente erhalten, gezielt geholfen werden, so die Sprachregelung. Im Koalitionsvertrag hatten sich die Regierungsparteien auf die Einführung einer Grundrente verständigt. Diese sollte zehn Prozent oberhalb des Grundsicherungsbedarfs liegen.

Aus den Reihen des DGB war am Wochenende Zustimmung zu Heils Plänen zu vernehmen. »Wer ein Leben lang gearbeitet, Kinder erzogen oder Angehörige gepflegt hat, muss im Alter mehr haben als die Grundsicherung«, sagte Vorstandsmitglied Annelie Buntenbach am Sonntag. Mit diesem Ziel vor Augen sei der Vorschlag von Heil »ein wichtiger Beitrag«, um Altersarmut zu vermeiden. Der Sozialverband VdK begrüßte das Konzept ebenfalls, kritisierte aber zugleich die »starren Zugangsvoraussetzungen« von 35 Beitragsjahren sowie das Nichtberücksichtigen von Zeiten der Arbeitslosigkeit.

Dietmar Bartsch, Kofraktionschef der Bundestagsfraktion von Die Linke, argumentierte ähnlich. Heils Konzept sei ein »Schritt in die richtige Richtung«. Er bleibe aber »auf halbem Weg hin zu einer armutsfesten solidarischen Mindestrente von 1.050 Euro stehen«, so Bartsch.(Reuters/dpa/AFP/jW)