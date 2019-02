Keine Grenzen gesetzt

Weiß genau, wo Freund und Feind stehen: Verkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) Foto: Michael Kappeler/dpa

Anstatt mit eigenen Gesetzesinitiativen für bessere Luft in den Städten zu sorgen oder die Autoindustrie zu Nachrüstungen zu verpflichten, fordert Verkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) die Kommunen dazu auf, gerichtlich gegen angeordnete Fahrverbote vorzugehen. Sie sollten sich »mit allen juristischen Mitteln zur Wehr setzen«, sagte der Minister den Zeitungen der Funke-Mediengruppe (Montagausgaben). Die Gerichtsurteile bezögen sich auf »Luftreinhaltepläne vergangener Jahre«. Hier gelte es, entsprechend nachzulegen.

In vielen Städten der BRD werden die gesetzlich geltenden Grenzwerte für Stickoxid überschritten. Sie werden auf EU-Ebene festgelegt. In der Konsequenz wurden Fahrverbote für Diesel angeordnet, wie etwa in Stuttgart geschehen. Scheuer äußerte die Hoffnung, dass viele der Fahrverbote durch juristische Beanstandungen schon bald wieder aufgehoben werden könnten.

Der CSU-Mann befürchtet zudem, frustrierte Autofahrer könnten zu Massenprotesten aufrufen. Nach den seit Wochen zu Zehntausenden in Frankreich protestierenden »Gelbwesten« gefragt, sagte Scheuer: »Das ist genau die Sorge, die ich habe. Im politischen Berlin ergötzen sich alle an Diskussionen, die oft nichts mit der Lebenswirklichkeit der Menschen außerhalb der Hauptstadt zu tun haben. Die Bürger sind darüber echt verärgert – und stehen auf.« Gemeint haben könnte er die rund 800 Stuttgarter, die am Sonnabend gegen das dortige Fahrverbot für Diesel demonstrierten. Etwa die Hälfte von ihnen war in gelben Warnwesten erschienen.

Die Menschen hierzulande wollten, dass Politik das Klima schütze und die Luft reinhalte, »allerdings nicht mit Fahrverboten, Geschwindigkeitsbeschränkungen oder Steuererhöhungen«. Vielmehr wusste Scheuer zu berichten: »Die Bürger wollen in Freiheit leben.« Sein Ansatz laute: »Keine Verbote, sondern Angebote.« Durch Digitalisierung und richtiges Management lasse sich der Verkehr reduzieren, fabulierte er. »Die Zukunft der Mobilität liegt nicht in Einschränkungen«, fügte er mit Blick auf ein Tempolimit hinzu.

In der Debatte um angeblich fehlerhafte Grenzwerte für Stickoxide, die von gut 100 Lungenärzten angeschoben worden war (siehe jW vom 29.1.), hatte Scheuer ebenfalls Zweifel geäußert. Initiiert worden war der entsprechende Aufruf der Ärzte unter anderem von einem Verkehrsforscher und einem Fahrzeugtechniker mit Verbindungen zur Autoindustrie. (AFP/dpa/jW)