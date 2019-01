Selbst sein bester Schüler

Mehr als nur Forschungsobjekt: Die Pegida-Bewegung hat es Professor Patzelt (Archivbild) angetan Foto: Arno Burgi/dpa-Zentralbild/dpa

Hin und wieder zitierte Professor Werner J. Patzelt während seiner Vorlesungen an der TU Dresden auch Karl Marx: »Zu allen Zeiten waren die herrschenden Ideen die Ideen der Herrschenden.« Eine Hommage des mittlerweile bürgerlich-rechts orientierten Politikwissenschaftlers an vergangene Zeiten, als er als Schüler in Passau ein Bild von Ernesto Che Guevara im Klassenzimmer aufgehängt hatte, wie im Oktober die Zeit schrieb. Nach dem Anschluss der DDR spielten Patzelts linke Jugendsünden längst keine Rolle mehr – so gehörte er zu den unverdächtigen Westimporten, die in den neuen Bundesländern Schlüsselpositionen besetzten. Tausenden Studierenden erklärte Patzelt seit 1991 die Grundlagen von Sozialwissenschaft, so wie er sie verstand und verstanden haben wollte.

Jetzt hat die TU Dresden seinem Antrag auf eine Seniorprofessur nicht entsprochen. Im März wird Patzelt nach fast drei Jahrzehnten aus der Lehre, sicherlich aber nicht aus der medialen Öffentlichkeit, verschwinden. Ein Politikwissenschaftler sei einem Fußballcoach nicht unähnlich, hatte er mitunter verlautbart, er müsse jede Mannschaft trainieren können. Gern legte er auch dar, dass man, um den politischen Diskurs zu bestimmen, auch bestimmen müsse, mit welchen Begrifflichkeiten dieser geführt werde. Werturteile, so die Feststellung in dem von ihm verfassten Buch »Einführung in die Politikwissenschaft«, seien anhand »normativ brauchbarer Wertmaßstäbe« zu fällen. Manchmal packte Patzelt dies in die Vokabel vom »werturteilsfreien Werturteil«. Was etymologisch bereits »zweifelsfrei Zweifel« hervorrufen muss, bleibt ebenso methodisch fraglich. Malt dieses Herangehen doch das Bild, als könne Wissenschaft ewig gültige Kriterien formulieren. Doch auch diese werden innerhalb der kapitalistischen Gesellschaft aufgestellt und angewendet. Und die herrschenden Ideen waren eben wirklich stets die Ideen der Herrschenden.

Dieses Herangehen gab Patzelt die Möglichkeit, seine Aussagen sozialwissenschaftlich zu bemänteln und ihnen damit den Schein der universalen Gültigkeit zu verleihen.

Als 2004 die NPD in den Sächsischen Landtag einzog, sprach Patzelt von der Repräsentationslücke, die die angebliche Linksentwicklung der Unionsparteien mit sich gebracht habe – rechts von ihnen sei damit Platz geschaffen worden.

Gut zehn Jahre später tauchte mit den rassistischen Demonstrationen der »Patriotischen Europäer gegen die Islamisierung des Abendlandes«, kurz Pegida, in Dresden der »Forschungsgegenstand« auf, der ihn nicht mehr loslassen sollte. Während er dieses Phänomen zum Gegenstand von drei Forschungsreihen werden ließ und das dann wahrscheinlich an »normativ brauchbaren Wertmaßstäben« orientierte Werturteil abgab, dass die Politik mit Pegida in den Austausch treten müsse, interessierten ihn die Gegendemonstrantinnen und Gegendemonstranten weit weniger.

Nach den rechten Aufmärschen und Übergriffen in Chemnitz im September 2018 verwahrte sich Patzelt in einer von ihm mit initiierten Petition gegen den Gebrauch des Wortes »Hetzjagd« in diesem Zusammenhang. Zur Erinnerung: Begrifflichkeiten sind entscheidend. Als Patzelt bemerkte, dass er damit zu weit gegangen war, ruderte er auf Nachfrage des Focus zurück. Unter Hetzjagden verstehe er Szenen, in denen »Leute Dutzende von Metern weit in einer als lebensbedrohlich zu empfindenden Weise vor den Verfolgern hergetrieben werden«. Demnach kann nicht von »Hetzjagd« gesprochen werden, wenn die Opfer nicht weit genug rennen mussten.

Anlässlich der in diesem Jahr anstehenden Landtagswahl nominierte nun Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) seinen Parteifreund Patzelt als Vizevorsitzenden der Programmkommission. Ein interessantes Statement, denn anders als Kretschmer hatte Patzelt mehr als einmal eine Koalition zwischen AfD und CDU als Option bezeichnet. Die Christdemokraten sollten die Möglichkeit eines solchen Bündnisses prüfen, »um sich nicht von den Parteien links von der CDU erpressbar zu machen«, wie er vergangenen Juli der Bild darlegte. Der Tagespost hatte Patzelt bereits im März 2018 gesagt, dass man auch denen eine politische Heimat bieten müsse, die sich »eben als rechts« verstehen.

Da mag es kaum noch befremdlich wirken, dass dieser Politikprofessor – wie ein Fußballtrainer – auch die AfD coachte, auf Veranstaltungen sprach und 2015 im Auftrage der Rechtspopulisten den Koalitionsvertrag zwischen CDU und SPD in Sachsen analysierte, um »im Licht des AfD-Wahlprogramms Ansatzpunkte für parlamentarische Oppositionsarbeit« zu finden, so der Titel der Arbeit. Und nun – vier Jahre später – will er die Union trainieren. Für Patzelt scheint die AfD der Hebel, seine eigene Partei weiter rechts zu positionieren.

Die TU Dresden sah in all dem nun eine unzulässige Vermengung von wissenschaftlicher und politischer Rolle, wie die Dresdner Neuesten Nachrichten am 19. Januar meldeten. Damit wird Patzelts akademische Karriere im März diesen Jahres mit seiner Emeritierung enden. Das Problem hingegen wird bleiben.