Das Proletariat blickt zurück

»Frage der Herkunft«: Hilfsarbeiter und Sohn (Nicki von Tempelhoff, Jörg Ratjen) Foto: Thomas Aurin

Eine leere Fabrikhalle, im Hintergrund ein Gabelstapler, an der linken Bühnenkante ein wenig einladender Tresen. Zerdrückte Plastikbecher zeugen von einer ausgelassenen Feier, schale Ambient-Musik untermalt die triste Szenerie. Letzte Partygäste räkeln sich am Boden, über allem rotiert ein Scheinwerfer im Discokugelmodus. Auftritt: Didier Eribon (überzeugende Karikatur: Jörg Ratjen). Rotes Shirt, grauer Anzug, die charakteristische Haartolle hängt ihm in die Stirn. Zwei junge Männer rappeln sich auf und beginnen vor ihm zu tanzen, lasziv, provokativ. Eribon zieht sich zurück, beobachtet, schließt die Augen, Lust durchpulst seinen Körper.

Die Inszenierung von Thomas Jonigk macht schnell klar, dass sie sich von ihren Vorgängern abgrenzen will. Das ist erfreulich; kluge, formal reduzierte Zurückhaltung und dokumentarische Auseinandersetzung inklusive Betroffenheitsinszenierung gab es bereits in Berlin (Thomas Ostermeier) und Lübeck (Friederike Harmstorf). Jonigk wagt sich mit dem ganzen Arsenal thea­traler Mittel an den Stoff des Pariser Soziologiestars, hat keine Angst vor Überzeichnung und Unterhaltungswert – stellenweise schreckt er auch vor Klamauk nicht zurück.

Die schwule Afterhour wandelt sich, als Eribon an ein Mikrofon tritt. Wie »Rückkehr nach Reims« beginnt auch Jonigks Textfassung mit der Schilderung des letzten Wohnortes der Eltern Eribons, einem Dorf im zersiedelten Umland von Reims. Einem Ort, von dem man nicht weiß, so Eribon in seinem autobiografisch inspirierten Soziologietraktat, ob er schon zu dem geworden ist, »was man gemeinhin Banlieue nennt«. Doch er wird bei seinem Vortrag schnell gestört. Eribons Mutter (kraftvoll: Sabine Orléans) schiebt mit einem Straßenbesen und im Putzfrauendress den herumliegenden Müll zusammen und wiederholt stoisch eine Frage: »Wann kommst du uns besuchen?« Tatsächlich wird Eribon seine Eltern nicht besuchen – bis sein Vater stirbt. Erst mit dem Tod des Vaters wird es Eribon möglich, die Frage nach seiner Herkunft zu stellen.

Den gewalttätigen und homophoben Vater lässt Jonigk ebenfalls direkt zu Beginn in persona auftreten: Der am Lebensende an Alzheimer erkrankte Hilfsarbeiter (von patriarchaler Präsenz: Nicki von Tempelhoff), lediglich mit Kniestrümpfen und Krankenhemd bekleidet, erinnert sich plötzlich. Und beginnt zu singen: Kurz schwebt die Schwulenhymne »Blind« von Hercules and Love Affair wie die Chimäre einer besseren Welt im Raum, doch dann bricht ein rassistischer Chanson aus ihm heraus.

Jonigk nimmt sich selbstbewusst inszenatorische Freiheiten. Seine Bühnenfassung fügt Eribons Text an Gelenkstellen Neues hinzu, um den dramaturgischen Bogen zu glätten. Bei den in Dialoge überführten Passagen droht das Gesagte mitunter zu verflachen. Doch gegenüber dem Gewicht eines Textes, der wie kaum ein anderer in den letzten Jahren die deutschen Feuilletons beschäftigt hat, tut das gut.

Das gut aufgelegte Ensemble gerät auch nicht in die Illustrationsfalle. Immer wieder bekommen die Schauspieler die Kurve, wenn Eribons Text im Spiel gedoppelt wird. Das liegt auch an Ankerpunkten, die die Inszenierung der Choreografin Teresa Rotemberg verdankt. Etwa in einer zentralen Szene, die die Reflexionskraft von Jonigks Zugriff verdeutlicht: Vater, Mutter, ein junger Mann und zwei junge Frauen sitzen am Fließband, das Fertigungsprodukt ist Eribons Buch »Rückkehr nach Reims«. Die einzelnen Arbeitsschritte der Fertigungskette sind zu einem Menschmaschinentanz choreographiert, Eribon und seine jugendlichen Aliasse (Nicolas Lehni, Justus Maier) brillieren dabei als fiese Fabrikbosse und eitle Literaten. Dann kippt das Bild, die Arbeiter rebellieren gegen Eribon.

Jongik inszeniert so einen der zentralen Kritikpunkte, die man an »Rückkehr nach Reims« üben kann: Die Unterschicht ist bei Eribon nur Objekt der Betrachtung. Eribon weiß zwar, dass sie nicht zu seiner Leserschaft gehören wird, aber genau das ist ein Problem. Trotz aller um wissenschaftliche Redlichkeit bemühten Relativierungen seiner offen geäußerten – das ist ja ein Prinzip seiner Selbstbefragung – Ressentiments, merkt man, dass seine Verachtung der Unterschicht weiterwirkt. Der Hass der Linken auf die Unterschicht – Eribon kann ihn offenlegen; ihm auch in Gänze zu entkommen, vermag er offenbar nicht. In »Rückkehr nach Reims« formuliert er an einer Stelle die Aufgabe der Linken: Sie müsse die »negativen Leidenschaften (Rassismus, Homophobie; Anm. d. Autors), die insbesondere in den populären Klassen zirkulieren« neutralisieren.

Man muss die Arbeiterklasse nicht verklären, aber doch festhalten: Das Stigmatisierungspotential, das Eri­bon in seinem Buch gegenüber einer mehr oder minder pauschal verurteilten Klasse entfaltet, kann gefährlich sein. In Jonigks Inszenierung blickt das Objekt zurück. Ja, es wehrt sich, wendet sich wie eine Romanfigur gegen ihren Schöpfer. Der aufbrausende Applaus bei der Premiere am vergangenen Freitag galt vielleicht auch dieser Einsicht.