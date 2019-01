Schwarz-Weiß-Fernsehen

Zustimmung für den Kurs des ANC: Unterstützer bei der Vorstellung des Wahlprogramms in Durban (12.1.2019) Foto: Rogan Ward/Reuters

In Südafrika ist 2019 ein Wahljahr. Wahrscheinlich im Mai, spätestens aber bis Anfang August wird über ein neues Parlament abgestimmt, das dann den Präsidenten wählt. Den genauen Termin hat Amtsinhaber Cyril Ramaphosa noch nicht bekanntgegeben. Am vergangenen Wochenende hat er in seiner Funktion als Präsident des African National Congress (ANC) aber bereits das neue Manifest der Partei präsentiert, die das Land seit dem Ende der Apartheid 1994 regiert.

Wirklich Neues bekamen die Anhänger im voll besetzten Moses-Mabidha-Stadion der Hafenmetropole Durban dabei kaum zu hören. Die lahmende Wirtschaft soll mal wieder angekurbelt, der soziale Wohnungsbau beschleunigt und das staatliche Bildungswesen verbessert werden. So ähnlich hatte das auch Ramaphosas in unzählige Korruptionsskandale verstrickter Vorgänger Jacob Zuma stets angekündigt – und seine Versprechen dann meist gebrochen. Im westlichen Ausland wird der Wahlkampf an der Südspitze Afrikas dennoch mit Argusaugen beobachtet. Denn erstmals strebt der ANC zur Umsetzung der ewig stockenden Landreform auch entschädigungslose Enteignungen an.

Beschlossen wurde dieser Schritt bereits auf dem Wahlparteitag 2017, als Zuma von Ramaphosa an der Spitze der ehemaligen Befreiungsorganisation abgelöst wurde. Dabei war die Forderung nach Enteignungen keinesfalls ein Vorschlag des neuen Parteichefs, sondern letztlich Resultat eines internen Kompromisses, den er mittragen musste. Zustande gekommen war der Parteitagsbeschluss auch auf Druck der linken Oppositionspartei Economic Freedom Fighters (EFF), der drittstärksten Kraft im Parlament.

Anders als die EFF, die eine umfassende Verstaatlichung von Grund und Boden anstrebt, hat der ANC die Enteignung von Ländereien jedoch an die Bedingung geknüpft, dass dadurch die Produktivität gesteigert werden müsse. Ramaphosa führte das auch am Samstag noch einmal klar und deutlich aus. Die Landreform solle so durchgeführt werden, dass sie »ökonomische Entwicklung, landwirtschaftliche Produktion und Nahrungssicherheit fördert«. Auch diese Konditionen sind alles andere als neu.

Ziel der Partei sei es keinesfalls, produktiv genutztes Ackerland zu enteignen, gab David Masondo, Mitglied des ANC-Komitees für ökonomische Transformation, bereits im Februar vor Journalisten in der Hauptstadt Pretoria zu Protokoll. Zuvor hatte das Parlament mit den Stimmen von EFF, ANC und einer Reihe kleinerer Parteien zunächst die Prüfung einer für die Reform nötigen Verfassungsänderung beschlossen.

Das Motto sei »Use it, or lose it«, erklärte Masondo damals – zu deutsch: Wer Land nicht bewirtschaftet, soll es verlieren. Enteignet werden sollte demnach ungenutztes Land, mit dem vor allem spekuliert wird. Und der ANC-Mann ergänzte ausdrücklich, dass dies auch gelte »wenn man Schwarzer ist«. Von ihrer Linie ist die Partei auch im Wahlkampf nicht abgerückt. Der ANC-kritische Journalist Stephen Grootes bilanzierte auf dem Analyseportal Daily Maverick entsprechend: »Für Investoren ist die Schlagzeile also wahrscheinlich, dass es vom ANC keine radikalen Versprechungen gibt, schnell Land zu enteignen, um damit Stimmen zu gewinnen«.

Doch all dies hielt die ARD nicht davon ab, nun einmal mehr Alarm zu schlagen. »Südafrikas Präsident treibt Enteignung weißer Farmer voran«, hieß es schon im Titel des Beitrags, der am Sonntag in den »Tagesthemen« lief. Kein Wort davon, dass entschädigungslose Enteignungen lediglich als ein Instrument unter vielen geplant sind. Kein Wort von der Bedingung der gesteigerten Produktivität. Und schon gar kein Wort davon, wie denn eigentlich das Land in weiße Hände kam. Statt dessen beginnt der Beitrag mit dem schwarzen Bewohner einer Wellblechhütte am Rande Johannesburgs, der gerade sein löchriges Dach repariert und dem deutschen Begleitkommentar zufolge fordert: »Die Weißen müssen weg.« Dessen Frau ergänzt: »Notfalls mit Gewalt«, ehe die beiden in einer Runde Bier trinkender Männer auf einem alten Fernseher die Rede Ramaphosas verfolgen.

Den versöhnlichen Part darf dann ein weißer Farmer übernehmen, der vor seinen Rindern auf der Weide steht und als potentielles Opfer der Landreform porträtiert wird. »Wenn man ihn hier nicht mehr will, dann würde er gehen, widerstandslos«, heißt es im Beitrag, nur »wenigstens finanzielle Gerechtigkeit« wolle der Mann – sprich: Den Preis für seine Farm, den er einst selbst bezahlt hat. Genau dieses Modell, bei dem der Staat Land von freiwilligen Verkäufern aufkauft, um es dann umzuverteilen, verfolgt der ANC seit Jahrzehnten, ist damit aber kaum vorangekommen. Das allerdings erfährt der Zuschauer nicht.