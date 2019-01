Fracht über Bord

Die rund 400 ineinander verkeilten Container der »MSC Zoe« sollen von Bord geholt werden (Bremerhaven, 3.1.2019) Foto: Havariekommando/REUTERS

Es ist 14 Tage her, dass die »MSC Zoe« im Sturm vor der niederländischen Nordseeküste etliche Container verlor. Seither wird entlang der Nordseestrände gesucht, geborgen oder auch geplündert. Es wird ermittelt, diskutiert und viel spekuliert. Zur Zeit gehen die Behörden von 291 Containern aus, die über Bord gegangen sind. Knapp zwei Dutzend davon sind bislang an die Strände gespült worden; andere sind treibend aufgebrochen, so dass »nur« ihr Inhalt zum Strandgut wurde oder im Meer versank. Das Gros der verlorengegangenen Container indes liegt in den Sänden der Nordseeküste oder treibt im Meer.

Rund 220 Kisten konnten bislang mit Hilfe von Sonarsuche, Drohnen oder Flugzeugen lokalisiert werden. Gesunkene wie treibende Container sind ein Risiko für die übrige Schiffahrt und vor allem für die Fischerei. Über den Inhalt der verlorengegangenen Container wird kaum etwas bekannt: Die in der Schweiz ansässige Mediterranean Shipping Company (MSC), zweitgrößte Containerreederei der Welt, behandelt diese Informationen unter Verweis auf ihre Kunden als vertraulich. Die Reederei mahnte aber nachdrücklich zur Vorsicht bei Kontakt mit aufgebrochenen Containern oder angespülten Waren. Bislang wurden laut MSC mehr als 1.200 Tonnen Güter, Verpackungen und Schutt eingesammelt – aber dies kann nur eine Schätzung sein, denn das – in Deutschland strikt verbotene – private Sammeln von Strandgut ist in den Niederlanden bedingt zulässig.

MSC hat zugesagt, alle Kosten der Küsten- und Inselgemeinden zu übernehmen, und hat mit Ardent Global ein renommiertes Bergungsunternehmen beauftragt, die georteten Boxen aus dem Wasser und vom Meeresgrund holen. Suche, Strandsäuberung und Bergung können sich wetterbedingt allerdings wochenlang hinziehen. In Bremerhaven, wo das Schiff am 3. Januar festgemacht hatte, wird derweil versucht, rund 400 teilweise ineinander verkeilte Container von Bord zu holen. Parallel sind Reedereibeauftragte, Behördenvertreter und Sachverständige dabei, die Ursachen für die Havarie zu ermitteln. Experten rechnen auch hier mit monatelangem Aufwand.

Bei aller Aufregung sollte eines in der Debatte über die Containerverluste der »MSC Zoe« nicht vergessen werden: Es ist kein Mensch dabei zu Schaden gekommen. Auch in heutigen Zeiten ist Handelsschiffahrt nämlich alles andere als ein risikoarmes Unterfangen. Allein für die ersten zehn Tage 2019 listen einschlägige Webportale mehr als zwei Dutzend Explosionen, Kollisionen, Strandungen oder Piratenüberfälle auf – mit etlichen toten und vermissten Seeleuten, deren Schicksalen nicht annähernd soviel Aufmerksamkeit gewidmet wird wie der »MSC Zoe«.

Dennoch gilt es, die Ursachen dieser Havarie zu erörtern. Dazu zählt die Frage, ob und warum »Lashings« (Befestigungen) der Container gebrochen sind oder ob die Boxen an Bord ordnungsgemäß gestaut waren: Hat Zeitdruck dazu beigetragen, dass ein nicht außergewöhnlicher Sturm derartige Ladungsverluste auslösen konnte? Die Seeleutegewerkschaft ITF fordert seit langem, das – »Laschen« genannte – korrekte Stauen von Containern ausschließlich qualifizierten Hafenarbeitern zu überlassen.

Niederländische Fischer kritisierten, die »MSC Zoe« habe auf ihrem Kurs eine »Abkürzung« zu dicht an der Küste gewählt. Zwei Schiffahrtswege sind ausgewiesen – in rund 30 und rund 90 Kilometer Distanz. Es ist aber nur bestimmten Tankern vorgeschrieben, die entferntere Route mit tieferem Fahrwasser zu wählen. An wen also richtet sich diese Kritik? Wenn die Schiffsführung sich korrekt verhalten hat, sind dann vielleicht die geltenden Regeln unzureichend?

Drei der verlorenen Container sollen Gefahrgut enthalten haben – nur drei? Das unter Extrembedingungen explosive Dibenzoylperoxid ist sicher für die Meereswelt ebenso unverträglich wie Lithium-Ionen-Batterien. Aber diese Feststellung genügt nicht: Experten fordern, dass Reeder im Havariefall umfassend Auskunft über Inhalte aller Container und über Verpackungen geben müssen, damit mögliche Wechselwirkungen und Spätfolgen (Mikroplastik) untersucht werden können. Niedersachsens Umweltminister Olaf Lies (SPD) kündigte eine Bundesratsinitiative an, international die Ausrüstung aller Gefahrgutcontainer mit Peilsendern anzustreben. Das ist zwar bezahlbar und leistbar, klärt aber nicht, warum diese seit mehr als 20 Jahren international diskutierte Forderung nicht längst umgesetzt ist – vielleicht sogar für alle Container, weil in vielen Boxen ein undurchschaubarer Warenmix gestapelt ist.