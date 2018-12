»Termine dieser Art häufen sich«

Wegweiser zum Landesparteitag der AfD, der im Herbst in der Zitadelle Berlin-Spandau stattfand Foto: Paul Zinken/dpa

Das »Spandauer Bündnis gegen Rechts« versucht seit Jahren, Veranstaltungen der »Neuen Rechten« in der Zitadelle Spandau durch politischen Druck zu verhindern. Was hat es mit diesem Gebäude im äußerten Westen Berlins auf sich?

Die Zitadelle Spandau, ein Festungsbau aus dem 16. Jahrhundert und damit das älteste Gebäude Berlins, steht unter Denkmalschutz. Vor etwa 15 Jahren wurde begonnen, mit bezirklichen, europäischen und Senatsmitteln die Sanierung mehrerer Gebäudeteile voranzutreiben, die nun tageweise vermietet werden. Verantwortlich ist das von CDU-Stadtrat Gerhard Hanke geleitete Bezirksamt für Weiterbildung und Kultur. Dass in der Zitadelle auch rechte Veranstaltungen stattfinden, etwa mit den AfD-Politikerinnen Alice Weidel und Beatrix von Storch oder dem britischen UKIP-Politiker Nigel Farage, ist nicht ganz neu: Seit 2004 richtet die bei Rechten aller Couleur beliebte Wochenzeitung Junge Freiheit dort die jeweils von etwa 200 Anhängern besuchte Verleihung des Gerhard-Löwenthal-Preises aus. Seit dem Einzug der AfD in die Spandauer Bezirksverordnetenversammlung (BVV) 2016 häufen sich unappetitliche Termine dieser Art: Neben Parteiveranstaltungen gab es ausgerechnet um den 80. Jahrestag der antisemitischen Novemberpogrome eine Konferenz der parteinahen Desiderius-Erasmus-Stiftung, die von der Geschichtsrevisionistin Erika Steinbach geleitet wird. So ist die Zitadelle die letzte Einrichtung dieser Größe in Berlin, die überhaupt noch an die AfD vermietet. 2017 gab es vier derartige Treffen der AfD, 2018 bisher drei.

Was unternehmen Sie dagegen?

Neben der Schaffung einer kritischen Öffentlichkeit, beispielsweise mit Demonstrationen und Veranstaltungen, wollen wir auch die Lokalpolitik sensibilisieren. Die Linksfraktion in der Spandauer BVV, der ich als Parteilose angehöre, versucht mit Anfragen und Anträgen Druck aufzubauen. Dies gestaltet sich schwierig: Immer wieder bekommen wir zu hören, der Bezirk sei auf die Vermietungseinnahmen angewiesen, auch um die Sanierung zu refinanzieren. Allerdings schweigen sich die Verantwortlichen über die Höhe der Summen aus. Auch der Beschluss des Bildungsausschusses vor wenigen Tagen, Parteiveranstaltungen nur noch ab 19 Uhr zu genehmigen, stellt uns nicht zufrieden.

Aber wir setzen auch eigene Akzente, zum Beispiel mit der Ehrung des in Spandau von der Sowjetunion 1945 eingesetzten Parlamentärs Wladimir Gall. Nach ihm wird im Januar der Weg um die Zitadelle herum benannt – ein großer Erfolg!

Protestieren andere Nutzer der Zitadelle wahrnehmbar gegen die Vermietung an Rechte?

Das hält sich leider sehr in Grenzen. Wir haben bereits Künstlerinnen und Künstler, die dort Ateliers betreiben oder Ausstellungen organisieren, direkt angeschrieben und keinerlei Antwort erhalten. Wir vermuten hier auch einen »Maulkorb« von Seiten der Verantwortlichen. Dennoch treibt das Thema immer mehr Leute um. Am vergangenen Samstag sind wir mit hundert Menschen unter dem Motto »Besser leben ohne AfD – in Spandau und überall« durch den Bezirk demonstriert. Unterstützung gab es von der Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes – Bund der Antifaschistinnen und Antifaschisten, VVN-BdA, sowie städtischen Antifagruppen. Wir werden das Thema auch in Zukunft nicht vernachlässigen. An Mitarbeit Interessierte können sich gern bei uns melden, indem sie eine E-Mail an info@spandauer-­buendnis.de senden.