Wenig Wissen über Holocaust

Berlin. Viele junge Deutsche wissen einer Umfrage zufolge kaum etwas über den Holocaust. Rund 40 Prozent der 18- bis 34jährigen in der BRD schätzen selbst ein, dass sie »wenig« bis »gar nichts« ­darüber wissen. Das ist das Ergebnis einer Studie des Fernsehsenders CNN, über die dpa am Dienstag berichtete. Durchgeführt wurde die Erhebung vom Marktforschungsinstitut »Comres«. Demnach gab zudem ein Drittel aller befragten Europäer an, wenig bis nichts über den Holocaust zu wissen. (dpa/jW)