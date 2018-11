Alibaba-Gründer ist Mitglied der KP Chinas

Beijing. Jack Ma, Gründer des Technologieriesen Alibaba und Chinas reichster Mann, ist auch Mitglied der Kommunistischen Partei. Die überraschende Mitgliedschaft enthüllte am Montag das Parteiorgan, die Renmin Ribao, in einem Artikel über wichtige Antreiber der Entwicklung des Landes. Mas Äußerungen ließen bislang eher auf den Wunsch nach Abstand von der Politik schließen. »Meine Philosophie ist es, die Regierung zu lieben – aber sie nicht zu heiraten«, sagte Ma etwa auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos im Jahr 2007. (AFP/jW)