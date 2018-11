Paris. Frankreich will sein ältestes Atomkraftwerk in Fessenheim am Oberrhein im Sommer 2020 schließen. Das kündigte Präsident Emmanuel Macron am Dienstag in Paris an. Deutschland fordert seit Jahren die Abschaltung des mehr als 40 Jahre alten AKW nahe Freiburg im Breisgau. Fessenheim ist laut Atomkraftgegnern eine der unsichersten Nuklearanlagen in Europa. (AFP/jW)