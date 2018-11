Genf. Am Dienstag ist in Genf die zweitägige internationale Afghanistan-Konferenz eröffnet worden. Der stellvertretende Leiter der UN-Mission in dem Kriegsland, Toby Lanzer, erklärte zum Auftakt: »Die Bevölkerung ist in einer der schwierigsten Momente überhaupt, aber in den vergangenen 24 Monaten hat es an vielen Fronten wichtige Fortschritte gegeben.« (dpa/jW)