Estland ratifiziert UN-Migrationspakt

Tallinn. Estland will dem UN-Migrationspakt nun doch zustimmen. »Wenn das Parlament einen Standpunkt formuliert, dann ist dies Estlands Position«, sagte Regierungschef Jüri Ratas am Dienstag nach einem Treffen mit Präsidentin Kersti Kaljulaid dem estnischen Rundfunk. In einer außerordentlichen Sitzung hatten sich zuvor am Montag abend 41 der 101 Abgeordneten für eine Erklärung ausgesprochen, wonach der globale Pakt unterstützt werden solle. 27 Parlamentarier stimmten dagegen. Enthaltungen gab es keine. (dpa/jW)