Einigung über neues Mietrecht

Berlin. Die Fraktionen von Union und SPD haben sich auf Änderungen im Mietrecht verständigt. Das Mieterschutzgesetz könne damit wie geplant zum 1. Januar 2019 in Kraft treten, erklärte Verbraucherschutzministerin Katarina Barley (SPD) am Dienstag. Damit sollen unter anderem die Vorschriften für die Modernisierungsumlage modifiziert werden. Modernisierungskosten könnten bundesweit nur noch in Höhe von acht statt wie bisher elf Prozent pro Jahr auf die Miete umgelegt werden. (AFP/jW)