General Motors will Stellen vernichten

Washington. Der US-Autobauer General Motors (GM) will im kommenden Jahr mehr als jede sechste seiner Stellen streichen und sieben Fabriken stillegen, vier davon in den USA. Das teilte der Konzern am Montag abend mit. Unternehmenschefin Mary Barra begründete die Pläne mit den »sich wandelnden Marktbedingungen«. Der größte US-Autohersteller will mit der »Umstrukturierung« sechs Milliarden US-Dollar (5,3 Milliarden Euro) im Jahr »einsparen«. Vernichtet werden sollen 15 Prozent der weltweit 180.000 GM-Stellen. US-Präsident Donald Trump hatte die Entscheidung am Montag kritisiert und dem Konzern mit Konsequenzen gedroht. (AFP/jW)