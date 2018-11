Berlin plant Änderung bei Tarifeinheit

Berlin. Die Bundesregierung will am Freitag eine Änderung der Regelungen zur sogenannten Tarifeinheit durch den Bundestag bringen – als Teil des Verfahrens zum »Qualifizierungschancengesetz«. Demnach soll der Tarifvertrag einer sogenannten Minderheitsgewerkschaft weiter gelten, wenn der Mehrheitstarifvertrag die Interessen kleinerer Berufsgruppen »nicht ernsthaft und wirksam berücksichtigt«. Das geht aus einer jW vorliegenden Vorlage für den Bundestagsausschuss Arbeit und Soziales hervor, der sich am heutigen Mittwoch damit beschäftigt. Als erste hatte die Süddeutsche Zeitung am Dienstag über diese »Geheimdienstoperation« berichtet, wie sie der Chef des Beamtenbundes, Ulrich Silberbach, nannte. (dab)