Erneut Proteste nach Zollerhöhung in Nordkosovo

Kosovska Mitrovica. Erneut haben in der vor allem von Serben bewohnten Stadt Kosovska Mitrovica Tausende Menschen gegen die Einführung einer hundertprozentigen Zollabgabe für Produkte aus Serbien sowie Bosnien und Herzegowina demonstriert. Der Protest fand vor der Vertretung der EU statt, wie lokale Medien berichteten. Pristina hatte am vergangenen Mittwoch die Zölle erhöht. US-Außenminister Michael Pompeo verurteilte am Montag in Washington bei einem Treffen mit dem kosovarischen Präsidenten Hashim Thaci diesen Schritt und forderte dessen Rücknahme. (jW)