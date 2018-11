Saudischer Kronprinz in Argentinien angezeigt

Buenos Aires. Die Organisation »Human Rights Watch« (HRW) hat die argentinische Justiz aufgerufen, gegen den beim G-20-Gipfel in Buenos Aires erwarteten saudiarabischen Kronprinzen Mohammed bin Salman vorzugehen. HRW erstattete Anzeigen wegen der Rolle des Kronprinzen bei mutmaßlichen Kriegsverbrechen im Jemen, wegen Folter und wegen einer »möglichen Mittäterschaft« bei der Tötung des Journalisten Dschamal Chaschukdschi. Der Kronprinz wird am Freitag und Samstag beim »G 20«-Gipfeltreffen in Buenos Aires erwartet. (AFP/jW)