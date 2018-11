EU-Kommission: HSH wird privatisiert

Brüssel. Die EU-Kommission gibt grünes Licht für den Verkauf der HSH Nordbank durch die Bundesländer Hamburg und Schleswig-Holstein an private Investoren. Gegen die Privatisierung der Landesbank gebe es aus beihilferechtlicher Sicht keine Einwände, teilte die EU-Kommission am Montag mit. Der Verkauf an ein Konsortium aus Finanzinvestoren unter Führung von J. C. Flowers und Cerberus sei im Rahmen eines diskriminierungsfreien Verfahrens geschehen und habe einen positiven Kaufpreis ergeben. (Reuters/jW)