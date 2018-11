Gedenkstätten-Leiter bleibt ausgesperrt

Berlin. Der abgesetzte Leiter der Berliner »Stasi-Gedenkstätte« Hohenschönhausen, Hubertus Knabe, darf nicht zurück an seinen Arbeitsplatz, wie das Landgericht Berlin am Montag entschieden hat. Wenige Stunden zuvor hatte Knabe sein Büro wieder betreten. Der Stiftungsrat der Gedenkstätte hatte Knabe am Sonntag als Vorstand und Direktor der Gedenkstätte abberufen.

Das Gremium legte am Montag Widerspruch gegen die Entscheidung ein, die Knabe seine Rückkehr erlaubt hatte. Das Gericht setzte nun im Eilverfahren jene einstweilige Verfügung außer Vollzug. Knabe wird vorgeworfen, sexuelle Belästigung von Frauen durch seinen Stellvertreter nicht gestoppt zu haben. (dpa/jW)