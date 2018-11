Strobl: Widerständige Migranten inhaftieren

Stuttgart. Der baden-württembergische Innenminister Thomas Strobl (CDU) hat die Möglichkeit gefordert, widerständige Ausländer bei Überführungen in andere EU-Staaten spontan in Haft nehmen zu können. Bisher seien Abschiebungen in Länder, in denen Migranten bereits registriert sind, immer wieder am Widerstand der Betroffenen gescheitert, schrieb Strobl in einem Brief an Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU), über den dpa am Montag berichtete. Eine ausreichende Zahl von Haftplätzen sei zu schaffen, und Seehofer solle sich dafür einsetzen, dass die Aberkennung des Schutzstatus bei straffällig gewordenen Ausländern erleichtert wird. (dpa/jW)