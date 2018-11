Erneuter Zellenbrand in JVA Kleve

Kleve. In der JVA Kleve hat es in der Zelle eines 28jährigen am Montag gebrannt. JVA-Mitarbeiter holten den jungen Mann unverletzt heraus, wie der WDR am selben Tag berichtete. Demnach wurden zwölf Justizbeamte danach wegen Verdacht auf eine Rauchvergiftung vorsorglich ins Krankenhaus gebracht. Der Gefangene wurde dem Bericht zufolge in eine andere Zelle verlegt. Die Kriminalpolizei habe die Ermittlungen aufgenommen.

Bereits Mitte September hatte es in der Haftanstalt gebrannt. Der unschuldig inhaftierte Syrer Amed A. erlitt dabei tödliche Verbrennungen. Jener Fall soll durch einen Untersuchungsausschuss des NRW-Landtags aufgeklärt werden. (jW)