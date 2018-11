Verdi und T-Systems einigen sich in Tarifkonflikt

Berlin. Nach acht Monaten Tarifkonflikt haben sich der IT-Anbieter T-Systems und die Gewerkschaft Verdi geeinigt. Das teilten Verdi und der Telekom-Konzern am Montag mit. Das Ergebnis sieht höhere Gehälter für die rund 11.000 tarifgebundenen Beschäftigten bei der Telekom-Geschäftskundensparte vor und eine Harmonisierung der Regeln zur variablen Vergütung im Konzern. Konkret sollen die Mitarbeiter in den Entgeltgruppen 1 bis 5 eine Erhöhung von drei Prozent von Januar 2019 an bekommen und jene in den übrigen Gruppen eine Erhöhung um zwei Prozent, wurde informiert. Von 2020 an sollen die Gehälter nochmals um 2,5 Prozent für alle Gruppen steigen. Der Tarifvertrag gelte rückwirkend ab April 2018 und habe eine Laufzeit bis Ende 2020. (dpa/jW)