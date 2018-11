UN-Sondergesandter in Jemen gelandet

Sanaa. Der UN-Sondergesandte Martin Griffiths ist am Mittwoch in der jemenitischen Hauptstadt Sanaa eingetroffen. Dort soll er mit Vertretern der Ansarollah-Miliz und der Regierung zusammentreffen, um Vorbereitungen für Friedensgespräche zu treffen. Zudem soll es um die Lage in der umkämpften Hafenstadt Hodeida gehen, die am Montag von der von Saudi-Arabien geführten Militärallianz attackiert wurde. Friedensverhandlungen zwischen den Konfliktparteien sollen zeitnah in Schweden stattfinden. (AFP/jW)