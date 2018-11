Zahlungen für Familien erreichen Kinder

Gütersloh. Staatliche Direktzahlungen für Familien wie das Kindergeld kommen einer neuen Studie zufolge auch tatsächlich bei den Kindern an. Das Geld werde in der Regel nicht von Eltern zweckentfremdet, fasste die Bertelsmann-Stiftung am Mittwoch das Ergebnis einer Analyse des Zentrums für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) zusammen. Die Hilfe wird demnach vielmehr für größere Wohnungen, bessere Betreuung, Bildung und Hobbys der Kinder genutzt. (AFP/jW)