Hannover. Nach der Enttarnung eines V-Manns an der Universität Göttingen (siehe jW vom 15.11.) verliert Niedersachsens Verfassungsschutzchefin Maren Brandenburger ihren Posten. Landesinnenminister Boris Pistorius (SPD) habe eine entsprechende Entscheidung getroffen, wie die Deutsche Presseagentur am Mittwoch in Hannover erfahren haben will. (dpa/jW)