US-Botschafter lobt Iran-Sanktionen

Berlin. Der US-Botschafter in Deutschland, Richard Grenell, hat den schrittweisen Rückzug der deutschen Wirtschaft aus dem Iran-Geschäft begrüßt. »Wir sind sehr zufrieden, dass die deutschen Unternehmen sich entschieden haben, die US-Sanktionen zu befolgen«, sagte der Diplomat gegenüber dpa am Donnerstag. Aus Sicht Grenells müssen sich die europäischen Konzerne zwischen Geschäften in den USA oder im Iran entscheiden. »Ich glaube nicht, dass Unternehmen eine erfolgreiche Wachstumsstrategie verfolgen, wenn sie den US-Markt zugunsten eines instabilen, schrumpfenden iranischen Marktes ignorieren«, sagte er. (dpa/jW)