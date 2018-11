Mehr Bergbaumaschinen aus BRD in USA verkauft

Essen. Die deutschen Hersteller von Bergbaumaschinen zählen zu den Gewinnern der Politik von US-Präsident Donald Trump. Der verstärkte Einsatz heimischer Steinkohle in den USA habe auch die Nachfrage nach Maschinen und Anlagen aus Deutschland steigen lassen, sagte der Vorsitzende des Branchenverbands, Michael Schulte Strathaus, am Donnerstag in Essen. Er geht davon aus, dass die Exporte in die USA auch im kommenden Jahr weiter anziehen werden. Der Umsatz der Branche werde voraussichtlich um zwölf Prozent auf rund 3,1 Milliarden Euro steigen. (dpa/jW)