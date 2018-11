China will sich gegen US-Kontrollen wehren

Beijing. China hat angekündigt, sich gegen die Restriktionen der USA bei Ausfuhren von Waren der Hochtechnologiebranchen zur Wehr zu setzen. Die Regierung prüfe zunächst die Auswirkungen der jüngsten US-Maßnahmen zur Exportkontrolle, erklärte das Handelsministerium am Donnerstag. Am Montag hatte die Washington angekündigt, die Kontrollen der Exporte in 14 Hochtechnologiebereichen zu verschärfen. (Reuters/jW)