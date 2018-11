San Francisco. Die Zahl der Opfer des Brandes in Nordkalifornien ist weiter angestiegen. Mindestens 83 Menschen seien beim sogenannten Camp Fire ums Leben gekommen, teilte der Sheriff des betroffenen Bezirks Butte County am Mittwoch abend (Ortszeit) mit. Zwei weitere Leichen seien in dem abgebrannten Gebiet rund um den Ort Paradise nördlich von Sacramento geborgen worden. (dpa/jW)