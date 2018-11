Kopenhagen. Dänemark setzt alle Exporte von Waffen und Militärausrüstung nach Saudi-Arabien aus. Die Entscheidung sei in Absprache mit anderen EU-Staaten wegen der Tötung des saudiarabischen Journalisten Dschamal Chaschukdschi und wegen der Lage in Jemen getroffen worden, teilte das dänische Außenministerium am Donnerstag mit. (Reuters/jW)