Stockholm. Mehr als zehn Wochen nach der Wahl in Schweden ist immer noch unklar, wer das Land in Zukunft regieren soll. Die Chefin der Zentrumspartei, Annie Lööf, teilte am Donnerstag mit, dass es auch ihr nicht gelungen sei, eine mehrheitsfähige Koalition zu bilden. Vor ihr waren der Sozialdemokrat Stefan Löfven und der Konservative Ulf Kristersson mit ihren Sondierungsgesprächen gescheitert. (dpa/jW)