»Sea-Watch 3« wieder auf See

Ajaccio. Die Seenotretter von der deutschen Hilfsorganisation »Sea-Watch« sind wieder im Mittelmeer in Richtung der nordafrikanischen Küste unterwegs. Zuvor war das Schiff mehr als drei Monate lang von maltesischen Behörden wegen angeblicher Bedenken an der ordnungsgemäßen Eintragung im Schiffsregister am Auslaufen gehindert worden. Die »Sea-Watch 3« legte am Donnerstag von Korsika aus ab, wie die Organisation mitteilte. (dpa/jW)