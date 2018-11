US-Posten an syrischer Grenze geplant

Washington. Die US-Armee will an der Grenze zwischen Syrien und der Türkei Beobachtungsposten einrichten. Damit sollten Spannungen zwischen der Türkei und kurdischen Kräften in Syrien vermieden werden, sagte US-Verteidigungsminister James Mattis am Mittwoch in Washington. Die US-Beobachtungspunkte würden klar gekennzeichnet, »damit die Türken wissen, wo sie sind«, sagte Mattis. Er betonte, die Einrichtung der Posten sei mit Ankara abgesprochen. (AFP/jW)