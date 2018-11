CDU-Wirtschaftsflügel will Soli abschaffen

Berlin. Auf dem CDU-Parteitag im Dezember bahnt sich laut Wirtschaftsflügel eine Mehrheit für eine komplette Abschaffung des »Solidaritätszuschlags« an. Die Mittelstands- und Wirtschaftsvereinigung der Union (MIT) begrüße, dass die Antragskommission ihr Ersuchen dazu noch in der laufenden Legislaturperiode unterstütze, teilte die Vereinigung am Donnerstag mit. »Die in der CDU bislang umstrittene vollständige Abschaffung des Soli wird damit wahrscheinlicher«, sagte MIT-Chef Carsten Linnemann. (dpa/jW)