Patientenmörder äußert vor Gericht Bedauern

Oldenburg. Beim dritten Verhandlungstermin am Donnerstag vor dem Landgericht Oldenburg hat sich der frühere Krankenpfleger Niels Högel, der laut Geständnis 100 Patienten getötet hatte, direkt an die Nebenkläger aus den Familien der Opfer gewendet. »Es tut mir wirklich leid«, sagte er. »Wenn es einen Weg geben würde, der Ihnen helfen würde, dann würde ich ihn gehen, glauben Sie mir.« Laut Anklage spritzte Högel Patienten der Kliniken Oldenburg und Delmenhorst Medikamente in tödlicher Dosis, um sie anschließend wiederbeleben zu können. (dpa/jW)