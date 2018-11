Würzburg. In Würzburg ist am Donnerstag ein Mann durch einen Schuss aus einer Polizeiwaffe verletzt worden. Nach Darstellung der Polizei soll er zuvor Fahrzeuge beschädigt und einen Beamten mit einem Messer angegriffen haben. Daraufhin habe der Polizist geschossen. Beide kamen mit Verletzungen in ein Krankenhaus. Das bayerische Landeskriminalamt und die Staatsanwaltschaft Würzburg ermitteln. (AFP/jW)